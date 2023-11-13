Пьяный психически больной инвалид попытался поджечь отдел полиции на Алтае

36-летний мужчина пришел к отделению районного МВД с несколькими стеклянными бутылками с зажигательной смесью

13 ноября 2023, 12:44, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Пьяный житель алтайского села попытался поджечь отдел полиции. Как сообщает Telegram-канал Shot, инцидент произошел накануне в Чемале.

36-летний мужчина пришел к отделению районного МВД с несколькими стеклянными бутылками с зажигательной смесью. При попытке поджога повреждения получила облицовка здания, проводка, а также флаги России и Республики Алтай.

Полицейские оперативно потушили возгорание и задержали поджигателя. Им оказался инвалид второй группы, состоящий на учете у нарколога и психиатра, в отношении которого ранее уже было возбуждено дело по ст. 228 УК РФ ("Оборот наркотиков").

Выяснилось, что за несколько часов до нападения его доставляли в отделение за неподчинение требованию сотрудника полиции, но освободили по состоянию здоровья. Однако сейчас на такой шаг полицейские не пошли. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".