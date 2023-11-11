На Алтае пенсионер забил палкой спящую супругу
Возбуждено уголовное дело
11 ноября 2023, 13:33, ИА Амител
Фото: СУ СКР по Республике Алтай
В Горно-Алтайске следователи возбудили уголовное дело в отношении пожилого мужчины, который убил собственную жену, сообщили в Следкоме Республики Алтай.
По предварительным данным, 2 ноября около 2 часов пенсионер после ссоры с супругой забил ее палкой, пока она спала. От полученных травм женщина скончалась на месте.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. Ведется расследование, проводится медэкспертиза.
Ранее 41-летний житель Змеиногорска нанес порядка 40 ножевых ранений соседке.
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