Пьяный россиянин схватил младенца и с силой бросил его на пол
Ребенок находится в больнице в тяжелом состоянии, при этом его жизнь вне опасности
28 октября 2024, 16:12, ИА Амител
В Белгородской области заключили под стражу мужчину, обвиняемого в покушении на убийство новорожденного, сообщает региональный СК.
Вечером 22 октября 36-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, на почве возникшей агрессии схватил ребенка, родившегося в октябре 2024 года, и с силой бросил его на пол.
"Довести свой преступный умысел до конца фигурант не смог, поскольку его противоправные действия были пресечены родственницей ребенка", – рассказали в ведомстве.
Мужчину заключили под стражу, ему предъявили обвинение по факту "покушения на убийство малолетнего".
Как уточняет РИА Новости, ребенок находится в больнице в тяжелом состоянии.
11:05:51 29-10-2024
Так мать где была???? и почему допустила опасность для ребенка????? пьянь- никогда не являлась безопасной!