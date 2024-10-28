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Пьяный россиянин схватил младенца и с силой бросил его на пол

Ребенок находится в больнице в тяжелом состоянии, при этом его жизнь вне опасности

28 октября 2024, 16:12, ИА Амител

Следственный комитет / Фото: amic.ru
Следственный комитет / Фото: amic.ru

В Белгородской области заключили под стражу мужчину, обвиняемого в покушении на убийство новорожденного, сообщает региональный СК.

Вечером 22 октября 36-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, на почве возникшей агрессии схватил ребенка, родившегося в октябре 2024 года, и с силой бросил его на пол.

"Довести свой преступный умысел до конца фигурант не смог, поскольку его противоправные действия были пресечены родственницей ребенка", – рассказали в ведомстве.

Мужчину заключили под стражу, ему предъявили обвинение по факту "покушения на убийство малолетнего".

Как уточняет РИА Новости, ребенок находится в больнице в тяжелом состоянии.

Следственный комитет / Фото: amic.ru

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Комментарии 1

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Гость

11:05:51 29-10-2024

Так мать где была???? и почему допустила опасность для ребенка????? пьянь- никогда не являлась безопасной!

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