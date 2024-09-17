В Бурятии мать выбросила новорожденного в выгребную яму
Злоумышленница жила с родителями в частном доме и до последнего скрывала свою беременность
17 сентября 2024, 13:55, ИА Амител
Следственный комитет / Фото: amic.ru
Жительница Улан-Удэ выбросила своего новорожденного ребенка в выгребную яму туалета, сообщает региональный СК.
Девушка проживала в частном доме с родителями и скрывала беременность. Ранним утром 16 сентября он родила во дворе дома доношенного ребенка и оставила его в выгребной яме туалета, где он скончался.
После этого горожанка рассказала о произошедшем подруге, и та обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.
14:00:19 17-09-2024
...И после этого они еще говорят: "Рожайте, рожайте и рожайте!"
14:03:43 17-09-2024
Демографический вопрос решен. Расходимся.
14:06:03 17-09-2024
ну и мамашу эту в той же яме утопить
14:08:23 17-09-2024
Гость (14:06:03 17-09-2024) ну и мамашу эту в той же яме утопить... +1000
14:07:48 17-09-2024
Амик, почему вы применяете слово "мать" в отношении этой (и подобным ей) тварям с женскими половыми признаками?
это раз
второе: тварь жила со слепыми родителями что ли? иначе как можно не заметить брюхо на 9ом месяце беременности?
14:08:09 17-09-2024
женская дружба...
14:11:55 17-09-2024
С чего истерим? Бывают такие случаи - не массово, но и не единичные. И есть, и были.
16:04:15 17-09-2024
Musik (14:11:55 17-09-2024) С чего истерим? Бывают такие случаи - не массово, но и не ед... И будут чаще, если ограничивать контрацепцию и запрещать аборты.
18:43:40 17-09-2024
Musik (14:11:55 17-09-2024) С чего истерим? Бывают такие случаи - не массово, но и не ед... ...моя сестра работает в детской реанимации и насмотрелась на смерть. Так вот, если вы думаете, что смерть это быстрое дело и вы помрете как в кино, за секунду испустив дух и блаженно закрыв глаза, то я вас разочарую, это не так, это художественный романтизированный вымысел! Умирать вы будете долго, несколько часов длится агония и муки, и будет еще куча весьма жутких моментов, которые нет желания тут описывать, и теперь представьте, что испытывал новорожденный на протяжении нескольких часов пока не отказали один за другим все органы! Уровень вашего цинизма просто зашкаливает и не понятно, что с вами не так??? Просто днище! Даже животные скорбят над своими умершими сородичами
19:44:46 17-09-2024
Гость (18:43:40 17-09-2024) ...моя сестра работает в детской реанимации и насмотрелась н... Про мое личное отношение я не писал ничего.
Я писал о статистике.
Так шта узбагойтесь. И уж как нибудь без вас я выберу как мне уйти.
21:20:38 17-09-2024
Гость (18:43:40 17-09-2024) ...моя сестра работает в детской реанимации и насмотрелась н...
надо бы твою сестру обратно за парту отправить. черти чё в меде стали готовить... жеть просто какая-то.
10:32:08 18-09-2024
Гость (21:20:38 17-09-2024) надо бы твою сестру обратно за парту отправить. черти чё... За парту видимо тебя нужно садить, если такие примитивные вещи, как грамотность, не освоены. А до моей сестры тебе как до Марса, она сотни жизней спасла за свои 20 лет работы, а ты еще алфавит не весь знаешь! И дети мрут по вине вот таких вот тварей, как эта из Улан-Удэ и еще неучей, которые родного языка не знают и пневмонию дома молитвами лечат.
18:05:51 17-09-2024
Надо еще увеличить выплаты! И отпуск декретный увеличить. Чего мелочиться, сразу до совершеннолетия отпрыска!
15:52:35 18-09-2024
Гость (18:05:51 17-09-2024) Надо еще увеличить выплаты! И отпуск декретный увеличить. Че... Ну уж точно не из-за выплат она забеременела
18:12:08 17-09-2024
Завсегда на Руси в выгребную яму рожали.
09:02:20 18-09-2024
Так сложилось. Её жизнь и её ребенок.