В Бурятии мать выбросила новорожденного в выгребную яму

Злоумышленница жила с родителями в частном доме и до последнего скрывала свою беременность

17 сентября 2024, 13:55, ИА Амител

Следственный комитет / Фото: amic.ru

Жительница Улан-Удэ выбросила своего новорожденного ребенка в выгребную яму туалета, сообщает региональный СК.

Девушка проживала в частном доме с родителями и скрывала беременность. Ранним утром 16 сентября он родила во дворе дома доношенного ребенка и оставила его в выгребной яме туалета, где он скончался.

После этого горожанка рассказала о произошедшем подруге, и та обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.