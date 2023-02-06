Пьяный сельчанин попал под поезд в Тальменке

Машинист применил экстренное торможение, однако не успел остановиться

06 февраля 2023, 09:55, ИА Амител

Фото: сибфоут.мвд.рф

58-летний житель Тальменки погиб после столкновения с поездом. Об этом рассказали в региональном ЛУ МВД.

Установлено, что вечером после застолья мужчина отправился домой через железнодорожные пути. Машинист увидел его, применил экстренное торможение, но остановиться не успел.

От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.

Сотрудники транспортной полиции напомнили, что железная дорогая является местом повышенной опасности.