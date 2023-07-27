Пьяный сибиряк насмерть переехал на мотороллере собутыльника

У водителя в том числе не было водительских прав

27 июля 2023, 15:23, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Тулунском районе Иркутской области 34-летний пьяный мотоциклист насмерть переехал собутыльника.

Как сообщили в региональном МВД, авария случилась вечером 26 июля в поселке Сибиряк. За несколько часов до этого мужчины пили спиртное. Когда один из них ушел домой, другой, не имея водительских прав, сел на незарегистрированный мотороллер и поехал проверить, дошел ли товарищ до дома.

"На неосвещенном участке улицы Школьной мотоциклист наехал на лежащего на земле знакомого", – рассказали в ведомстве.

От полученных травм 33-летний потерпевший скончался на месте. Полицейские проводят проверку. Водителя задержали, а мотороллер поместили на спецстоянку.

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