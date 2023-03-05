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В Барнауле кондуктор и пассажир вытолкали пьяного мужчину из автобуса

Многие комментаторы сочли, что такие действия неправомерны

05 марта 2023, 13:37, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"
Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле кондуктор и пассажир вытолкали пьяного мужчину из автобуса № 57. Кадры инцидента выложили в паблике "Инцидент Барнаул"

Когда именно произошёл конфликт, в публикации не уточняют. По словам свидетелей происшествия, пьяный мужчина зашёл в салон автобуса и стал буянить. Кондуктор выкинула его рюкзак и стала выгонять из автобуса, однако мужчина отказался. Тогда она силой вывела его из транспортного средства, в чём ей помог мужчина.  

Многие комментаторы сочли, что такие действия неправомерны. Подробности происшествия выясняются.

Отметим, что за последние дни это не первый конфликт в общественном транспорте. Массовая драка произошла днём в четверг, 2 марта, в автобусе № 20. Всё началось с небольшой перепалки по неизвестной причине между тремя мужчинами, а "закончилось разбитыми лицами у всех". 

Комментарии 10

  • Согласно правилам перевозок нельзя пьяным кататься, также в грязной , пачкающей одежде.
    05 марта, Гость   Ответить
  • Всё верно!!!
    05 марта, Гость   Ответить
  • Правильно и сделали, что выпихали! Возмущалкины, правила перевозки пассажиров почитайте, если читать умеете.
    05 марта, Гость   Ответить
  • Буйного пьяного и такси не повезет.
    05 марта, Гость   Ответить
  • Интересно кто счёл действия не правомерными??? Видимо те, кто в этом автобусе не ехал, и к его детям никогда пьяные не приставали.
    05 марта, Гость   Ответить
  • Многие комментаторы сочли, что такие действия неправомерны------- тупые вконтактыши...
    05 марта, Гость   Ответить
  • Всё правильно сделали. В автобусе находились маленькие дети. Они почему должны видеть такого невменяемого неадекватного пассажира, даже не знающего и непонимающего, где он находится, куда следует автобус! То, что опасен показали его последующие действия.
    06 марта, Гость   Ответить
  • Грязны-вонючих-пьяных закон запрещает перевозить. Также пассажиру запрещается: Класть свои вещи на соседние сиденья, оставлять сумки в проходе, на входе и выходе, включая аварийные. Ездить в грязной одежде, провозить дурно пахнущие и грязные предметы, которые могут запачкать салон и других пассажиров.
    06 марта, Гость   Ответить
  • Пользуясь случаем - большое пожелание к кондукторам: в свою очередь тоже будьте политкорректны (!) Как раз на 57 маршруте работает одна (а может и не одна) такая НЕВЕЖДА и просто некорректная особа (молодая!), которая по-хамски себя ведет с пассажирами! И очень воинственно-агрессивная! При этом, даже не знает остановки своего маршрута -позор!
    06 марта, Гость   Ответить
  • > В автобусе находились маленькие дети. Хватит приплетать детей везде и всюду. В автобусе находились большие взрослые. Взрослым можно, взрослые должны видеть невменяемого неадекватного пассажира, не знающего и не понимающего, где он находится? Нет, не можно и не должны. Абсурд. Это административка.
    06 марта, Гость   Ответить
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