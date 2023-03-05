Многие комментаторы сочли, что такие действия неправомерны

05 марта 2023, 13:37, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле кондуктор и пассажир вытолкали пьяного мужчину из автобуса № 57. Кадры инцидента выложили в паблике "Инцидент Барнаул".

Когда именно произошёл конфликт, в публикации не уточняют. По словам свидетелей происшествия, пьяный мужчина зашёл в салон автобуса и стал буянить. Кондуктор выкинула его рюкзак и стала выгонять из автобуса, однако мужчина отказался. Тогда она силой вывела его из транспортного средства, в чём ей помог мужчина.

Многие комментаторы сочли, что такие действия неправомерны. Подробности происшествия выясняются.

Отметим, что за последние дни это не первый конфликт в общественном транспорте. Массовая драка произошла днём в четверг, 2 марта, в автобусе № 20. Всё началось с небольшой перепалки по неизвестной причине между тремя мужчинами, а "закончилось разбитыми лицами у всех".