Пьяный таксист снёс табло у автозаправки в Алтайском крае

Конструкция восстановлению не подлежит

10 апреля 2023, 12:15, ИА Амител

Фото: t.me/drom_22_biysk

В Алтайском крае очень пьяный таксист сбил табло у автозаправки, пишет "БР".

Авария случилась минувшей ночью в Бийском районе на Чуйском тракте рядом с посёлком Чуйским. Водитель и его пассажир госпитализированы.

Стела восстановлению не подлежит. По данным источника издания, её стоимость составляет примерно 1,2 млн рублей.

Ранее рассказали, почему затягивается суд над барнаульским таксистом, по чьей вине погибла семья.