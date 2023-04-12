Пьяный водитель без прав перевернулся на "Тойоте" в Горном Алтае

Автомобилист и его пассажир получили травмы

12 апреля 2023, 12:15, ИА Амител

Фото: 04.мвд.рф

Водитель и пассажир пострадали в результате ДТП в Горном Алтае, сообщили в МВД региона.

Авария случилась 10 апреля около 22:38 в Онгудайском районе. 43-летний житель республиканской столицы ехал на Toyota Corona Premio в сторону Шебалино, но по пути съехал в кювет, где авто перевернулось.

"В результате ДТП в Онгудайскую районную больницу с травмами различной степени тяжести был госпитализированы водитель и 41-летний пассажир автомобиля, житель Онгудайского района", – рассказали в ведомстве.

В ходе разбирательства полицейские установили, что мужчина сел за руль пьяным и будучи лишённым права управления транспортными средствами.