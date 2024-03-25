В Барнауле силовики с автоматами досматривают подозрительные автомобили. Фото
Такие меры безопасности связаны с терактом, произошедшем в Подмосковье
25 марта 2024, 14:14, ИА Амител
Досмотр автомобилей / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
В Барнауле на Новом мосту возле пункта контроля веса действует пост досмотра автомобилей. Такие меры безопасности связаны с терактом, произошедшем в подмосковном "Крокус Сити Холле" вечером 22 марта.
Такой же пост сейчас действует на Старом мосту. Предположительно, проверяют автомобили и на Павловском тракте, причем любые - и большегрузы, и легковые.
"На посту три человека и собака. Сотрудник ГИБДД проверяет документы и автомобили, помогает ему сотрудник кинологической службы МВД. Поддержку оказывает сотрудник Росгвардии", - рассказала наш корреспондент.
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14:18:39 25-03-2024
Давно пора было вернуть эти посты перед мостами. Они даже при мирном СССРе были. Наверное наркомафия подсуетилась, чтобы их убрали...
15:21:59 25-03-2024
Дырявые ваши посты. Вон давно уже через Власиху фуры катаются чтобы пост ДПС не проезжать. Всю дорогу нам раздолбили, ТАм вообще дорога не расчитана на фуры.
И мост новый сделали, ниодного знака с ограничениями ни высоты ни нагрузки...
15:37:33 25-03-2024
Надолго? Не подозрительные не досматривают?
15:38:24 25-03-2024
Надолго ли?
15:41:05 25-03-2024
Насчет Власихи - это они скорее всего новый пост весового контроля на Павловском объезжают. КП там давно нет, и смысла в нем нет. Его тогда в Павловске ставить надо. После Павловска в Барнаул минимум тремя дорогами можно заехать, на считая полевых. Так что бывшее КП Павлик/Трактовая абсолютно не актуально.
15:41:44 25-03-2024
А меня остановили и даже зеркалом низ моего автомобиля рассматривали,вот я думаю,а зачем или меня кто то взорвать хотел. В обще не понять ничего. А собака с грязными лапами все сиденья натоптала. Ну удивили меня эти вежливые люди. Нет я понимаю,но как то надо поприличнее вести досмотр.
16:09:29 25-03-2024
гость (15:41:44 25-03-2024) А меня остановили и даже зеркалом низ моего автомобиля рассм... Впору задуматься, а почему именно вас тормознули...
22:06:54 25-03-2024
гость (15:41:44 25-03-2024) А меня остановили и даже зеркалом низ моего автомобиля рассм... Собачке лапы вытер бы... 😁