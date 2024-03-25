В Барнауле силовики с автоматами досматривают подозрительные автомобили. Фото

Такие меры безопасности связаны с терактом, произошедшем в Подмосковье

25 марта 2024, 14:14, ИА Амител

Досмотр автомобилей / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Барнауле на Новом мосту возле пункта контроля веса действует пост досмотра автомобилей. Такие меры безопасности связаны с терактом, произошедшем в подмосковном "Крокус Сити Холле" вечером 22 марта.

Такой же пост сейчас действует на Старом мосту. Предположительно, проверяют автомобили и на Павловском тракте, причем любые - и большегрузы, и легковые.