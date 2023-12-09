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Пьяный водитель BMW устроил массовое ДТП в Барнауле

В отношении 22-летнего водителя собираются возбудить уголовное дело

09 декабря 2023, 20:51, ИА Амител

Кадр: "Инцидент Барнаул"
Кадр: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле нетрезвый водитель иномарки устроил массовое ДТП, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции города.

Авария случилась 9 декабря в 12:40 в районе дома № 167г по улице Попова.

Предварительно установили, что 22-летний парень ехал на BMW и при перестроении столкнулся с Toyota Land Cruiser Prado, а затем – с Hyundai Santa Fe. От удара последнюю машину отбросило на трамвайные рельсы.

В результате ДТП пострадал водитель Hyundai. Ему оказали медпомощь на месте, не госпитализирован.

"Прибывшие на место ДТП сотрудники полиции установили, что водитель BMW находился за рулем с признаками алкогольного опьянения, будучи лишенным права управления транспортными средствами. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения он отказался", рассказали в ведомстве.

В отношении зачинщика аварии подготовлены материалы для принятия решения о возбуждении уголовного дела по статье об управлении транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость.

Барнаул ДТП Происшествия

Комментарии 10

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Гость

21:19:45 09-12-2023

На фронт гадёныша, в штраф бат

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Гость

21:31:23 09-12-2023

22 года алкашу? Это пипец

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Гость

22:16:01 09-12-2023

да-да, бухой, без прав, но должен пропустить на переходе

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Гость

08:52:32 10-12-2023

Гость (22:16:01 09-12-2023) да-да, бухой, без прав, но должен пропустить на переходе. А не должен?

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Гость

10:35:01 10-12-2023

Гость (08:52:32 10-12-2023) Гость (22:16:01 09-12-2023) да-да, бухой, без прав, но... иди иди - никто не против, что ты в минус

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Гость

06:53:47 10-12-2023

Ни какая камера не определит пьяного водителя за рулём. Пьяного водителя в колонне машин может вычислить только трезвый инспектор ГАИ. А их на дорогах нет. Появляются только после ДТП или при чинушачьем кортедже .

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Гость

07:37:24 10-12-2023

А если бы вместо Санты и Кукурузера были пузотерки, мог бы людей убить. Надо права выдавать с 30 лет, а молодые пьяные петухи пусть на великих гоняют и своих девок из клубов на раме лисапеда катают.

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Олег

10:13:10 10-12-2023

Горемыка - мыкающий горе..

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Гость

13:46:27 10-12-2023

Машину будут конфисковывать?

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Гость

15:47:08 10-12-2023

в посадку его

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