Пьяный водитель BMW устроил массовое ДТП в Барнауле
В отношении 22-летнего водителя собираются возбудить уголовное дело
09 декабря 2023, 20:51, ИА Амител
В Барнауле нетрезвый водитель иномарки устроил массовое ДТП, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции города.
Авария случилась 9 декабря в 12:40 в районе дома № 167г по улице Попова.
Предварительно установили, что 22-летний парень ехал на BMW и при перестроении столкнулся с Toyota Land Cruiser Prado, а затем – с Hyundai Santa Fe. От удара последнюю машину отбросило на трамвайные рельсы.
В результате ДТП пострадал водитель Hyundai. Ему оказали медпомощь на месте, не госпитализирован.
"Прибывшие на место ДТП сотрудники полиции установили, что водитель BMW находился за рулем с признаками алкогольного опьянения, будучи лишенным права управления транспортными средствами. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения он отказался", – рассказали в ведомстве.
В отношении зачинщика аварии подготовлены материалы для принятия решения о возбуждении уголовного дела по статье об управлении транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость.
21:19:45 09-12-2023
На фронт гадёныша, в штраф бат
21:31:23 09-12-2023
22 года алкашу? Это пипец
22:16:01 09-12-2023
да-да, бухой, без прав, но должен пропустить на переходе
08:52:32 10-12-2023
Гость (22:16:01 09-12-2023) да-да, бухой, без прав, но должен пропустить на переходе. А не должен?
10:35:01 10-12-2023
Гость (08:52:32 10-12-2023) Гость (22:16:01 09-12-2023) да-да, бухой, без прав, но... иди иди - никто не против, что ты в минус
06:53:47 10-12-2023
Ни какая камера не определит пьяного водителя за рулём. Пьяного водителя в колонне машин может вычислить только трезвый инспектор ГАИ. А их на дорогах нет. Появляются только после ДТП или при чинушачьем кортедже .
07:37:24 10-12-2023
А если бы вместо Санты и Кукурузера были пузотерки, мог бы людей убить. Надо права выдавать с 30 лет, а молодые пьяные петухи пусть на великих гоняют и своих девок из клубов на раме лисапеда катают.
10:13:10 10-12-2023
Горемыка - мыкающий горе..
13:46:27 10-12-2023
Машину будут конфисковывать?
15:47:08 10-12-2023
в посадку его