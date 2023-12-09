Пьяный водитель BMW устроил массовое ДТП в Барнауле

В отношении 22-летнего водителя собираются возбудить уголовное дело

09 декабря 2023, 20:51, ИА Амител

Кадр: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле нетрезвый водитель иномарки устроил массовое ДТП, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции города.

Авария случилась 9 декабря в 12:40 в районе дома № 167г по улице Попова.

Предварительно установили, что 22-летний парень ехал на BMW и при перестроении столкнулся с Toyota Land Cruiser Prado, а затем – с Hyundai Santa Fe. От удара последнюю машину отбросило на трамвайные рельсы.

В результате ДТП пострадал водитель Hyundai. Ему оказали медпомощь на месте, не госпитализирован.

"Прибывшие на место ДТП сотрудники полиции установили, что водитель BMW находился за рулем с признаками алкогольного опьянения, будучи лишенным права управления транспортными средствами. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения он отказался", – рассказали в ведомстве.

В отношении зачинщика аварии подготовлены материалы для принятия решения о возбуждении уголовного дела по статье об управлении транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость.