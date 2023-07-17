Пьяный водитель "Лады" устроил ДТП и сбежал с пассажирами в Алтайском крае
Сообщается, что все беглецы были пьяны
17 июля 2023, 07:45, ИА Амител
Фото: "News. Алтай"
В Алтайском крае пьяный водитель устроил серьезное ДТП, сообщает "News. Алтай".
Авария случилась вечером 16 июля на дороге, ведущей в бийское Сорокино.
Пьяный водитель "Лады-2114" не справился с управлением и врезался в Toyota Ipsum. В отечественном авто при этом было еще трое нетрезвых пассажиров, а из машины громко играла музыка.
После ДТП все четверо, находившиеся в российской легковушке, сбежали.
О пострадавших в Toyota не сообщается, но на кадрах видно, что на месте происшествия работали сотрудники скорой помощи.
08:58:10 17-07-2023
Всё от безнаказанности. Гаишники трудятся только по камерам. А в тёмное время суток, они с кашолками дома сидят. Да и бухих полупокеров камера не отследит.
16:11:36 17-07-2023
надо возродить наказание нагайкой на площади при народе и конфискацию полную всего имущества виновных -дома, гаражи - в пользу пострадавших