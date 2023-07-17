Пьяный водитель "Лады" устроил ДТП и сбежал с пассажирами в Алтайском крае

Сообщается, что все беглецы были пьяны

17 июля 2023, 07:45, ИА Амител

Фото: "News. Алтай"

В Алтайском крае пьяный водитель устроил серьезное ДТП, сообщает "News. Алтай".

Авария случилась вечером 16 июля на дороге, ведущей в бийское Сорокино.

Пьяный водитель "Лады-2114" не справился с управлением и врезался в Toyota Ipsum. В отечественном авто при этом было еще трое нетрезвых пассажиров, а из машины громко играла музыка.

Фото: "News. Алтай"

После ДТП все четверо, находившиеся в российской легковушке, сбежали.

О пострадавших в Toyota не сообщается, но на кадрах видно, что на месте происшествия работали сотрудники скорой помощи.