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Пьяный водитель "Лады" устроил ДТП и сбежал с пассажирами в Алтайском крае

Сообщается, что все беглецы были пьяны

17 июля 2023, 07:45, ИА Амител

Фото: "News. Алтай"
Фото: "News. Алтай"

В Алтайском крае пьяный водитель устроил серьезное ДТП, сообщает "News. Алтай".

Авария случилась вечером 16 июля на дороге, ведущей в бийское Сорокино.

Пьяный водитель "Лады-2114" не справился с управлением и врезался в Toyota Ipsum. В отечественном авто при этом было еще трое нетрезвых пассажиров, а из машины громко играла музыка.

Фото: "News. Алтай"

После ДТП все четверо, находившиеся в российской легковушке, сбежали.

О пострадавших в Toyota не сообщается, но на кадрах видно, что на месте происшествия работали сотрудники скорой помощи.

ДТП

Комментарии 2

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Гость

08:58:10 17-07-2023

Всё от безнаказанности. Гаишники трудятся только по камерам. А в тёмное время суток, они с кашолками дома сидят. Да и бухих полупокеров камера не отследит.

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Гость

16:11:36 17-07-2023

надо возродить наказание нагайкой на площади при народе и конфискацию полную всего имущества виновных -дома, гаражи - в пользу пострадавших

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