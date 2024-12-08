Пьяный водитель ночью слетел в кювет с шоссе Ленточный бор в Барнауле

Пострадал ли автомобилист или другие участники дорожного движения — не уточняется

08 декабря 2024, 10:32, ИА Амител

ДТП на шоссе Ленточный бор / Фото: "В курсе 22"

Ночью 8 декабря пьяный водитель слетел с дороги в кювет. Об этом сообщает Telegram-канал "В курсе 22".

По словам очевидцев, инцидент произошел на пересечении шоссе Ленточный бор и улицы Кутузова. Пострадал ли автомобилист или другие участники дорожного движения – не уточняется.

"Информация в дежурную группу Госавтоинспекции Барнаула не поступала", – добавили в сообществе позднее.

Напомним, что 7 декабря массовое ДТП произошло на шоссе Ленточный бор в районе клуба "Форсаж". По информации "Яндекс Карт", затор тогда растянулся на 2,5 километра.