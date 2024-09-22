Пьяный водитель протаранил восемь машин на парковке в Барнауле
У гонщика не было прав
22 сентября 2024, 11:02, ИА Амител
Массовая авария произошла ночью в Барнауле. Об этом рассказали в региональной ГАИ.
Предварительно, 27-летний водитель "Лексуса" без прав ехал по улице Христенко от Павловского тракта в сторону ул. 280-летия Барнаула и протаранил восемь припаркованных автомобилей.
В результате аварии никто не пострадал. Полицейские выяснили, что барнаулец был за рулем в нетрезвом виде. В отношении него возбудили административное дело, а машину забрали на штрафстоянку.
Полицейские проводят проверку.
11:22:17 22-09-2024
до тех пор, пока наказанием будет административка, таких гонщиков не убавится. хорошо, что урод не в остановку ОТ въехал, но в сл. раз обязательно въедет.
11:55:17 23-09-2024
Элен без ребят (11:22:17 22-09-2024) хорошо, что урод не в остановку ОТ въехал, но в сл. раз обязательно въедет.а вот Михаил Дроздов на ауди q7 заехал