Пьяный водитель протаранил восемь машин на парковке в Барнауле

У гонщика не было прав

22 сентября 2024, 11:02, ИА Амител

Массовая авария произошла ночью в Барнауле. Об этом рассказали в региональной ГАИ.



Предварительно, 27-летний водитель "Лексуса" без прав ехал по улице Христенко от Павловского тракта в сторону ул. 280-летия Барнаула и протаранил восемь припаркованных автомобилей.



В результате аварии никто не пострадал. Полицейские выяснили, что барнаулец был за рулем в нетрезвом виде. В отношении него возбудили административное дело, а машину забрали на штрафстоянку.



Полицейские проводят проверку.