Автомобиль загорелся в гаражном кооперативе в Барнауле

Пожар случился на последнем этаже четырехэтажного здания

12 сентября 2024, 07:14, ИА Амител

Загоревшийся автомобиль / Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Пожар произошел в гаражном кооперативе на улице Солнечная Поляна в Барнауле. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

По информации ведомства, в гаражном боксе на четвертом этаже четырехэтажного здания загорелся автомобиль. На момент локализации пламя охватило площадь 25 квадратных метров.

Никто не пострадал. На месте происшествия задействовали шесть автоцистерн и 19 человек личного состава. Причину пожара установят дознаватели.