Пьяный водитель врезался в BMW X5 в Барнауле
Пострадали оба автомобилиста
25 января 2025, 21:30, ИА Амител
ДТП на улице Эмилии Алексеевой / Фото: "В курсе 22"
Пьяный водитель Toyota Highlander врезался в BMW X5 в Барнауле. Авария случилась утром 25 января на улице Эмилии Алексеевой.
Как пишет "КП-Барнаул" со ссылкой на ГАИ города, нетрезвый автомобилист ехал по улице Эмилии Алексеевой со стороны улицы Попова в направлении Совхозной, потерял управление и выехал на встречку.
Водитель Toyota 1982 года рождения и водитель BMW 1973 года рождения получили травмы. Их осмотрели медики, не госпитализированы.
Зачинщику аварии предъявили обвинение по статье КоАП о невыполнении требования пройти медосвидетельствование. Его авто увезли на спецстоянку.
23:38:10 25-01-2025
вчера на Полярной в 2 ч. ночи на калине один чешет без фар, а второй шары залил и выезжает РЕЗКО с парковки задом. УДАР!! фары побиты, бамперы, крыло зажевано. 2 пьяных "красавца", прям радость от таких сообщений и случаев!
07:20:36 26-01-2025
Его авто увезли на спецстоянку --- хорошая мера
12:50:51 26-01-2025
Откуда в Барнауле Х5? Это вранье! Тут масло по цене золота. Как говорят местные дебилы. Тут могут ездить только велосипеды.
17:05:07 26-01-2025
Гость (12:50:51 26-01-2025) Откуда в Барнауле Х5? Это вранье! Тут масло по цене золота. ... Так вы нормальных слушайте, что говорят, может что-то новое узнаете.