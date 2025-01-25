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Пьяный водитель врезался в BMW X5 в Барнауле

Пострадали оба автомобилиста

25 января 2025, 21:30, ИА Амител

ДТП на улице Эмилии Алексеевой / Фото: "В курсе 22"
ДТП на улице Эмилии Алексеевой / Фото: "В курсе 22"

Пьяный водитель Toyota Highlander врезался в BMW X5 в Барнауле. Авария случилась утром 25 января на улице Эмилии Алексеевой.

Как пишет "КП-Барнаул" со ссылкой на ГАИ города, нетрезвый автомобилист ехал по улице Эмилии Алексеевой со стороны улицы Попова в направлении Совхозной, потерял управление и выехал на встречку.

Водитель Toyota 1982 года рождения и водитель BMW 1973 года рождения получили травмы. Их осмотрели медики, не госпитализированы.

Зачинщику аварии предъявили обвинение по статье КоАП о невыполнении требования пройти медосвидетельствование. Его авто увезли на спецстоянку.

Барнаул ДТП

Комментарии 4

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Гость

23:38:10 25-01-2025

вчера на Полярной в 2 ч. ночи на калине один чешет без фар, а второй шары залил и выезжает РЕЗКО с парковки задом. УДАР!! фары побиты, бамперы, крыло зажевано. 2 пьяных "красавца", прям радость от таких сообщений и случаев!

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Гость

07:20:36 26-01-2025

Его авто увезли на спецстоянку --- хорошая мера

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Гость

12:50:51 26-01-2025

Откуда в Барнауле Х5? Это вранье! Тут масло по цене золота. Как говорят местные дебилы. Тут могут ездить только велосипеды.

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гость

17:05:07 26-01-2025

Гость (12:50:51 26-01-2025) Откуда в Барнауле Х5? Это вранье! Тут масло по цене золота. ... Так вы нормальных слушайте, что говорят, может что-то новое узнаете.

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