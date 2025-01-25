Пьяный водитель врезался в BMW X5 в Барнауле

Пострадали оба автомобилиста

25 января 2025, 21:30, ИА Амител

ДТП на улице Эмилии Алексеевой / Фото: "В курсе 22"

Пьяный водитель Toyota Highlander врезался в BMW X5 в Барнауле. Авария случилась утром 25 января на улице Эмилии Алексеевой.

Как пишет "КП-Барнаул" со ссылкой на ГАИ города, нетрезвый автомобилист ехал по улице Эмилии Алексеевой со стороны улицы Попова в направлении Совхозной, потерял управление и выехал на встречку.

Водитель Toyota 1982 года рождения и водитель BMW 1973 года рождения получили травмы. Их осмотрели медики, не госпитализированы.

Зачинщику аварии предъявили обвинение по статье КоАП о невыполнении требования пройти медосвидетельствование. Его авто увезли на спецстоянку.