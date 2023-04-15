Пять аварийных домов снесли в Барнауле

Работы по сносу ветхих зданий проходили в Октябрьском районе

15 апреля 2023, 17:30, ИА Амител

Фото: barnaul.org

Ещё пять расселённых аварийных домов снесли в Октябрьском районе Барнаула, сообщили в мэрии.

Речь идёт о следующих адресах: ул. Тимуровская, 44, Цеховая, 14а, Петра Сухова, 8 и 59, а также Эмилии Алексеевой, 11.

Помимо этого, заканчиваются работы по сносу домов по улицам Декабристов, 6, 8 и 1-й Западной, 45.

Также в скором времени подрядчики приступят к сносу дома № 28 по улице Линейной и № 14 по Цеховой.