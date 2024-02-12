Пять человек погибли на дорогах Алтайского края за неделю
Водителей просят быть осторожнее
12 февраля 2024, 10:45, ИА Амител
В Алтайском крае за неделю произошло 26 ДТП / Фото: unsplash.com
В Алтайском крае за прошедшую неделю случилось 26 ДТП, в которых пять человек погибли, а 4 ребенка и 30 взрослых пострадали.
Как сообщили в ГИБДД, основными причинами аварий стали несоблюдение дистанции и бокового интервала, выезд на встречку и несоответствие скорости условиям.
Всего за неделю в крае зафиксировали 5380 нарушений ПДД. 131 водитель при этом был пьян, а 19 из них сели за руль в таком виде повторно.
Полицейские призывают автомобилистов к особой бдительности и осторожности на дорогах и советуют воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов в непогоду.
11:16:12 12-02-2024
Почему законы не ужесточают? Как будто всех всё устраивает.
12:20:35 12-02-2024
Гость (11:16:12 12-02-2024) Почему законы не ужесточают? Как будто всех всё устраивает.... тут не законы нужно, за дорогами следить, да и сами дороги не всегда в порядке! А гайки закручивать - последнее дело! привыкли, вместо дорог ездить по ниточкам!
12:37:36 12-02-2024
Гость (12:20:35 12-02-2024) тут не законы нужно, за дорогами следить, да и сами дороги н... Так "какой русский не любит быстрой еды","дуракам закон не писан" - это ваше кредо? Если бы всех штрафовали и штрафами не малыми - так из жалости к своему кошельку не превышали скорости, превращаясь в убийц , неся горе другим и своим семьям..