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Пять человек погибли на дорогах Алтайского края за неделю

Водителей просят быть осторожнее

12 февраля 2024, 10:45, ИА Амител

В Алтайском крае за неделю произошло 26 ДТП / Фото: unsplash.com
В Алтайском крае за неделю произошло 26 ДТП / Фото: unsplash.com

В Алтайском крае за прошедшую неделю случилось 26 ДТП, в которых пять человек погибли, а 4 ребенка и 30 взрослых пострадали.

Как сообщили в ГИБДД, основными причинами аварий стали несоблюдение дистанции и бокового интервала, выезд на встречку и несоответствие скорости условиям.

Всего за неделю в крае зафиксировали 5380 нарушений ПДД. 131 водитель при этом был пьян, а 19 из них сели за руль в таком виде повторно.

Полицейские призывают автомобилистов к особой бдительности и осторожности на дорогах и советуют воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов в непогоду.

ДТП Алтайский край

Комментарии 3

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Гость

11:16:12 12-02-2024

Почему законы не ужесточают? Как будто всех всё устраивает.

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Гость

12:20:35 12-02-2024

Гость (11:16:12 12-02-2024) Почему законы не ужесточают? Как будто всех всё устраивает.... тут не законы нужно, за дорогами следить, да и сами дороги не всегда в порядке! А гайки закручивать - последнее дело! привыкли, вместо дорог ездить по ниточкам!

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Ирина

12:37:36 12-02-2024

Гость (12:20:35 12-02-2024) тут не законы нужно, за дорогами следить, да и сами дороги н... Так "какой русский не любит быстрой еды","дуракам закон не писан" - это ваше кредо? Если бы всех штрафовали и штрафами не малыми - так из жалости к своему кошельку не превышали скорости, превращаясь в убийц , неся горе другим и своим семьям..

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