Пять человек погибли на дорогах Алтайского края за неделю

Водителей просят быть осторожнее

12 февраля 2024, 10:45, ИА Амител

В Алтайском крае за неделю произошло 26 ДТП / Фото: unsplash.com

В Алтайском крае за прошедшую неделю случилось 26 ДТП, в которых пять человек погибли, а 4 ребенка и 30 взрослых пострадали.

Как сообщили в ГИБДД, основными причинами аварий стали несоблюдение дистанции и бокового интервала, выезд на встречку и несоответствие скорости условиям.

Всего за неделю в крае зафиксировали 5380 нарушений ПДД. 131 водитель при этом был пьян, а 19 из них сели за руль в таком виде повторно.

Полицейские призывают автомобилистов к особой бдительности и осторожности на дорогах и советуют воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов в непогоду.