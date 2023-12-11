Пять человек погибли при пожарах в Алтайском крае на выходных

За 9 и 10 декабря в регионе потушили 61 возгорание

11 декабря 2023, 13:46, ИА Амител

Фото: МЧС Алтайского края

В Алтайском крае из-за аномальных морозов участились случаи пожаров в жилом секторе, сообщили в МЧС региона.

Только за прошедшие выходные в крае зафиксировали 61 возгорание: 27 – 9 декабря и 34 – 10 декабря. Погибли пять человек, еще двое пострадали.

Спасатели призывают соблюдать меры безопасности при использовании обогревателей и печного отопления. В частности, следует прочистить печи и дымоходы, не оставлять топящуюся печь без присмотра и не доверять топку маленьким детям.

Утром 11 декабря в Барнауле сгорел частный дом на улице Правый Берег Пруда. На месте происшествия спасатели нашли труп женщины.

По прогнозу, морозы продержатся в крае до пятницы. Потом температуры будут постепенно повышаться. К началу следующей недели в прогнозах стоит уже -2 градуса днем.