Женщина погибла при пожаре в частном доме в Барнауле
Причину произошедшего выясняют
11 декабря 2023, 10:15, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Женщина погибла при пожаре в частном доме на улице Правый Берег Пруда в Барнауле утром 11 декабря. Об этом сообщили в МЧС Алтайского края.
С огнем боролись 42 человека личного состава на шести единицах техники и два звена газодымозащитной службы. Площадь возгорания составила 100 кв. м.
"На месте обнаружена погибшая женщина. Причина пожара уточняется", – подчеркнули в ведомстве.
Утром 11 декабря пожарные также работали во дворе дома № 13 по улице Чудненко – здесь горел автомобиль.
16:28:23 11-12-2023
Ужас, столько человек работало! На одном доме...Женщину, конечно, жаль.
16:40:19 11-12-2023
Светлана (16:28:23 11-12-2023) Ужас, столько человек работало! На одном доме...Женщину, ко... Площадь возгорания составила 100 кв. м., температура на улице -30, ощущается как -40, так что тут удивляться то?