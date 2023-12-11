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Женщина погибла при пожаре в частном доме в Барнауле

Причину произошедшего выясняют

11 декабря 2023, 10:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Женщина погибла при пожаре в частном доме на улице Правый Берег Пруда в Барнауле утром 11 декабря. Об этом сообщили в МЧС Алтайского края.

С огнем боролись 42 человека личного состава на шести единицах техники и два звена газодымозащитной службы. Площадь возгорания составила 100 кв. м.

"На месте обнаружена погибшая женщина. Причина пожара уточняется", – подчеркнули в ведомстве.

Утром 11 декабря пожарные также работали во дворе дома № 13 по улице Чудненко – здесь горел автомобиль.

Барнаул Пожары Происшествия

Комментарии 2

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Светлана

16:28:23 11-12-2023

Ужас, столько человек работало! На одном доме...Женщину, конечно, жаль.

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Гость

16:40:19 11-12-2023

Светлана (16:28:23 11-12-2023) Ужас, столько человек работало! На одном доме...Женщину, ко... Площадь возгорания составила 100 кв. м., температура на улице -30, ощущается как -40, так что тут удивляться то?

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