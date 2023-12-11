Женщина погибла при пожаре в частном доме в Барнауле

Причину произошедшего выясняют

11 декабря 2023, 10:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Женщина погибла при пожаре в частном доме на улице Правый Берег Пруда в Барнауле утром 11 декабря. Об этом сообщили в МЧС Алтайского края.

С огнем боролись 42 человека личного состава на шести единицах техники и два звена газодымозащитной службы. Площадь возгорания составила 100 кв. м.

"На месте обнаружена погибшая женщина. Причина пожара уточняется", – подчеркнули в ведомстве.

Утром 11 декабря пожарные также работали во дворе дома № 13 по улице Чудненко – здесь горел автомобиль.