Пять человек погибли при столкновении рейсового автобуса и грузовика в Крыму
Еще 18 пассажиров пострадали
24 марта 2025, 13:40, ИА Амител
Пять человек погибли в жестком столкновении пассажирского автобуса с грузовиком в Крыму. Об этом сообщает пресс-центр МЧС России.
Авария случилась в Симферопольском районе, на участке трассы Симферополь – Евпатория. Сотрудникам МЧС пришлось деблокировать пострадавших.
"Всего в автобусе находились 32 человека. Предварительно, пострадали 18 человек, из них пятеро погибли", – добавили в ведомстве.
Как сообщает РИА Новости, исполняющий обязанности главы СКР по Республике Крым и городу Севастополю Евгений Руднев поручил возбудить уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения. Проверку также проводит региональная прокуратура.
Комментарии 0