Пять человек погибли при столкновении рейсового автобуса и грузовика в Крыму

Еще 18 пассажиров пострадали

24 марта 2025, 13:40, ИА Амител

Пять человек погибли в жестком столкновении пассажирского автобуса с грузовиком в Крыму. Об этом сообщает пресс-центр МЧС России.

Авария случилась в Симферопольском районе, на участке трассы Симферополь – Евпатория. Сотрудникам МЧС пришлось деблокировать пострадавших.

"Всего в автобусе находились 32 человека. Предварительно, пострадали 18 человек, из них пятеро погибли", – добавили в ведомстве.

Как сообщает РИА Новости, исполняющий обязанности главы СКР по Республике Крым и городу Севастополю Евгений Руднев поручил возбудить уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения. Проверку также проводит региональная прокуратура.