Пять человек погибли в страшном ДТП на российской трассе

Авария случилась на Урале

03 июля 2023, 10:40, ИА Амител

Кадр из видео: соцсети

Крупная авария в Свердловской области унесла жизни пяти человек, сообщает ura.ru.

ДТП случилось вечером 2 июля на трассе Екатеринбург — Серов. Там столкнулись Hyundai Solaris и Mitsubishi Outlander. По сообщениям очевидцев, одна из машин сгорела.

"В результате ДТП погибло пять человек", – сообщили изданию в УГИБДД по Свердловской области.

На выходных в Карелии перевернулся туристический автобус с 40 пассажирами.