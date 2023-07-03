Пять человек погибли в страшном ДТП на российской трассе
Авария случилась на Урале
03 июля 2023, 10:40, ИА Амител
Кадр из видео: соцсети
Крупная авария в Свердловской области унесла жизни пяти человек, сообщает ura.ru.
ДТП случилось вечером 2 июля на трассе Екатеринбург — Серов. Там столкнулись Hyundai Solaris и Mitsubishi Outlander. По сообщениям очевидцев, одна из машин сгорела.
"В результате ДТП погибло пять человек", – сообщили изданию в УГИБДД по Свердловской области.
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