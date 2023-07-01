Автобус с 40 пассажирами перевернулся на российской трассе

Есть пострадавшие

01 июля 2023, 22:33, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Карелии перевернулся туристический автобус с 40 пассажирами, сообщили в МВД республики.

Авария случилась днем 1 июля в Лахденпохском районе. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, выехал на обочину и перевернулся.

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков уточнил в своем телеграм-канале, что ДТП произошло между поселками Куркиеки и Койонсаари. По его информации, ранены четыре человека. На месте работают экстренные службы.

Ранее сообщалось, что 25 человек погибли в результате возгорания автобуса в Индии.