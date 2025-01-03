Пять человек получили травмы в ДТП с автобусом в Тюменской области

Авария произошла во время сильного снегопада

03 января 2025, 14:20, ИА Амител

ДТП в Тюменской области / Фото: t.me/gibdd72

В Тюменской области в ДТП попал рейсовый автобус. По данным региональной Госавтоинспекции, авария случилась утром 3 января на 15-м километре автодороги Тюмень – Салаирка – граница Свердловской области. ДТП произошло во время обильного снегопада на затяжном повороте: по предварительным данным, транспортное средство зацепило снежный вал, съехало в кювет и повалилось на бок.

"В автобусе ехали водитель и четыре пассажира, все травмированы. Ранения получили двое мужчин-близнецов 53 лет, женщины 53 и 68 лет, а также 61-летний водитель автобуса. У всех пострадавших ушибы, у одной из женщин травма таза, у водителя – травма плеча", – говорится в сообщении.

По факту ДТП прокуратура Тюменского района проводит проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения и организации перевозок.