Пять человек пострадали в ДТП с бензовозом под Барнаулом

По предварительным данным, водитель КамАЗа не выдержал безопасную дистанцию

27 сентября 2024, 16:41, ИА Амител

Фото с места аварии / Снимок Романа Викторова, опубликованный на сервисе "2ГИС"

В Госавтоинспекции Алтайского края рассказали об обстоятельствах ДТП на Правобережном тракте под Барнаулом. Как сообщает пресс-служба ГАИ в Telegram-канале, авария произошла примерно в 13:15 по местному времени на 7-м километре тракта.

По предварительной информации, при движении со стороны Барнаула в направлении Новосибирска водитель КамАЗа не выдержал безопасную дистанцию, столкнулся с движущейся в попутном направлении фурой Volvo, который впоследствии врезался в Nissan Teana в крайней правой полосе.

В результате ДТП за медицинской помощью обратились пять человек. Это водитель КамАЗа, водитель и три пассажира (двое из которых несовершеннолетние) автомобиля Nissan. Обстоятельства инцидента устанавливаются.