НОВОСТИПроисшествия

Пять человек пострадали в ДТП с бензовозом под Барнаулом

По предварительным данным, водитель КамАЗа не выдержал безопасную дистанцию

27 сентября 2024, 16:41, ИА Амител

Фото с места аварии / Снимок Романа Викторова, опубликованный на сервисе "2ГИС"
Фото с места аварии / Снимок Романа Викторова, опубликованный на сервисе "2ГИС"

В Госавтоинспекции Алтайского края рассказали об обстоятельствах ДТП на Правобережном тракте под Барнаулом. Как сообщает пресс-служба ГАИ в Telegram-канале, авария произошла примерно в 13:15 по местному времени на 7-м километре тракта.

По предварительной информации, при движении со стороны Барнаула в направлении Новосибирска водитель КамАЗа не выдержал безопасную дистанцию, столкнулся с движущейся в попутном направлении фурой Volvo, который впоследствии врезался в Nissan Teana в крайней правой полосе.

В результате ДТП за медицинской помощью обратились пять человек. Это водитель КамАЗа, водитель и три пассажира (двое из которых несовершеннолетние) автомобиля Nissan. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

ДТП Происшествия

Комментарии 5

Avatar Picture
Гость

18:27:45 27-09-2024

Хорошо что бензовоз в Лосиху не опрокинулся а то бы еще была экологическая катастрофа.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:00:58 27-09-2024

Видел вчера такой бензовоз, на Павловском тракте в шашки играл, лихо обгоняя иномарки перестраивался, подрезал и мчал, мчал, мчал в точку

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:54:00 27-09-2024

Гость (19:00:58 27-09-2024) Видел вчера такой бензовоз, на Павловском тракте в шашки игр... они постоянно так гоняют я их рили боюсь неадекваты нанюхаются бензином и чешут

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:02:20 27-09-2024

водитель камаза тапал хомяка ?

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:13:50 27-09-2024

Повезло что не было пожара!

  5 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров