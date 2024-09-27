Пять человек пострадали в ДТП с бензовозом под Барнаулом
По предварительным данным, водитель КамАЗа не выдержал безопасную дистанцию
27 сентября 2024, 16:41, ИА Амител
В Госавтоинспекции Алтайского края рассказали об обстоятельствах ДТП на Правобережном тракте под Барнаулом. Как сообщает пресс-служба ГАИ в Telegram-канале, авария произошла примерно в 13:15 по местному времени на 7-м километре тракта.
По предварительной информации, при движении со стороны Барнаула в направлении Новосибирска водитель КамАЗа не выдержал безопасную дистанцию, столкнулся с движущейся в попутном направлении фурой Volvo, который впоследствии врезался в Nissan Teana в крайней правой полосе.
В результате ДТП за медицинской помощью обратились пять человек. Это водитель КамАЗа, водитель и три пассажира (двое из которых несовершеннолетние) автомобиля Nissan. Обстоятельства инцидента устанавливаются.
18:27:45 27-09-2024
Хорошо что бензовоз в Лосиху не опрокинулся а то бы еще была экологическая катастрофа.
19:00:58 27-09-2024
Видел вчера такой бензовоз, на Павловском тракте в шашки играл, лихо обгоняя иномарки перестраивался, подрезал и мчал, мчал, мчал в точку
22:54:00 27-09-2024
Гость (19:00:58 27-09-2024) Видел вчера такой бензовоз, на Павловском тракте в шашки игр... они постоянно так гоняют я их рили боюсь неадекваты нанюхаются бензином и чешут
19:02:20 27-09-2024
водитель камаза тапал хомяка ?
19:13:50 27-09-2024
Повезло что не было пожара!