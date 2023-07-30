Пять человек спасли при пожаре на предприятии в Новоалтайске
На момент прибытия пожарных горел цех по производству картона
30 июля 2023, 10:45, ИА Амител
Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю
Пять человек спасли при пожаре в Новоалтайске. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
Рано утром сегодня, 30 июля, в службу спасения поступило сообщение о возгорании на территории промышленного предприятия по улице Вагоностроительной. На момент прибытия пожарных горел цех по производству картона.
Спасатели немедленно провели эвакуацию людей из опасной зоны. Пять человек выведены звеном газодымозащитной службы, ещё пять вышли самостоятельно. Пострадавших нет. Всего к тушению пожара было привлечено от МЧС России 21 человек и 6 единиц техники.
12:14:27 30-07-2023
КРЗ что ли сгорело?
09:17:04 31-07-2023
Гость (12:14:27 30-07-2023) КРЗ что ли сгорело?... Похоже на то! Только как такового КРЗ (Алтайкровля) уже давно нет, обанкротились. А после смерти Рыжака-старшего дела стали вообще худы. Сынкам лишь бы хапнуть, а дальше трава не расти, да ещё и один из них под уголовку попал. Фактически рулила всем главбухша Моисеева, редкостная тварь, которой лишь бы хапнуть побольше, и поскорей на пенсию. Создали некое ООО "Экодомстрой", а потом и ООО "Маркет", дабы проворачивать свои тёмные делишки