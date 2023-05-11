Пять человек утонули в машине в Красноярском крае
Машину занесло на трассе, после чего она упала в воду
11 мая 2023, 10:15, ИА Амител
Фото: МВД по Красноярскому краю
В Красноярском крае пять человек утонули в машине. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.
По предварительным данным, "Тойоту" занесло на трассе и выкинуло с проезжей части, после чего она упала в водоём.
Прибывшие на место спасатели извлекли из салона тела трёх мужчин и двух женщин. Машина в результате падения получила серьёзные повреждения, выбраться из салона люди не смогли.
На месте происшествия работает полиция, подробности и обстоятельства случившегося уточняются.
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