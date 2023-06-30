Ремонт 35 участков краевых дорог закончился на Алтае по нацпроекту

В 2023 году по нацпроекту в регионе планируется обновить порядка 160 дорог

30 июня 2023, 14:00, ИА Амител

Отремонтированная трасса в Алтайском крае / Фото: Минтранс Алтайского края

Более 35 участков дорог в Алтайском крае уже закончили ремонтировать по нацпроекту "Безопасные качественные дороги". Сейчас дорожный сезон находится в активной стадии. Всего в 2023 году специалисты обновят порядка 160 объектов, сообщили в региональном Минтрансе.

Рабочие уже успели починить порядка 8 км на трассе Алтай – Кузбасс в Тальменском районе, на участке провели фрезерование покрытия, укладку нижнего и верхнего слоев асфальтобетона, укрепление обочин асфальтогранулятом, устройство примыкания, установили барьерное ограждение, дорожные знаки и нанесли разметку. Все эти работы обошлись в 130 млн рублей.

На дороге Благовещенка – Нижняя Суетка в Благовещенском районе ремонт проводили на трех участках протяженностью 6 км. На объектах уложили нижний и верхний слои асфальтобетона с помощью ресайклера, сделали примыкания, укрепили обочины, нанесли дорожную разметку и установили знаки. Всего на работы направили более 160 млн рублей.





















Отремонтированные дороги Алтайского края/ Фото: amic.ru

Завершились и работы на следующих участках: