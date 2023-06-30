Ремонт 35 участков краевых дорог закончился на Алтае по нацпроекту
В 2023 году по нацпроекту в регионе планируется обновить порядка 160 дорог
30 июня 2023, 14:00, ИА Амител
Более 35 участков дорог в Алтайском крае уже закончили ремонтировать по нацпроекту "Безопасные качественные дороги". Сейчас дорожный сезон находится в активной стадии. Всего в 2023 году специалисты обновят порядка 160 объектов, сообщили в региональном Минтрансе.
Рабочие уже успели починить порядка 8 км на трассе Алтай – Кузбасс в Тальменском районе, на участке провели фрезерование покрытия, укладку нижнего и верхнего слоев асфальтобетона, укрепление обочин асфальтогранулятом, устройство примыкания, установили барьерное ограждение, дорожные знаки и нанесли разметку. Все эти работы обошлись в 130 млн рублей.
На дороге Благовещенка – Нижняя Суетка в Благовещенском районе ремонт проводили на трех участках протяженностью 6 км. На объектах уложили нижний и верхний слои асфальтобетона с помощью ресайклера, сделали примыкания, укрепили обочины, нанесли дорожную разметку и установили знаки. Всего на работы направили более 160 млн рублей.
Завершились и работы на следующих участках:
- 3,5 км на трассе Поспелиха – Новичиха – Волчиха в Новичихинском районе;
- около 4 км на дороге Крутиха – Панкрушиха – Хабары – Славгород – граница Республики Казахстан в Панкрушихинском районе;
- 2 км на трассе Сибирские Огни – Чернопятово – Нагорный в Павловском районе;
- 2 км на трассе Алтайское – Булатово в Алтайском районе и др.
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