Пять локаций Алтайского края могут стать "гордостью России"

В конкурсе "Росмолодежи" участвуют в том числе Денисова пещера и барнаульский гребной канал

10 марта 2024, 08:05, ИА Амител

Денисова пещера / Фото: t.me/tomenko_22

"Росмолодежь" проводит конкурс для определения знаковых мест России. Алтайский край представлен в нем пятью объектами:

Денисова пещера;

"Бирюзовая Катунь";

Белокуриха;

гребной канал в Барнауле;

молодежный центр "Родина" в Бийске.

По итогам конкурса 30 локаций войдут в туристические маршруты программы "Больше, чем путешествие" в 2025 году.

Полуфинал голосования продлится до 15 марта, а с 19 по 31 марта состоится финал. Отдать свой голос за один из объектов можно на сайте конкурса.