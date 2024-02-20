Туристы стали бронировать санатории в Белокурихе в два раза чаще
Город в топ-10 по росту спроса на санаторный отдых
20 февраля 2024, 06:15, ИА Амител
Количество бронирований санаториев в Белокурихе увеличилось в два раза по сравнению с прошлым годом. К соответствующему выводу пришли эксперты сервиса "Яндекс.Путешествия" после изучения периода с 1 февраля по 31 марта 2023 и 2024 годов.
Так, средняя цена ночи в санатории в Белокурихе составляет 10 тысяч рублей. Планировать путешествие россияне начали в среднем за 61 день до поездки. Средняя продолжительность – около четырех дней.
Отмечается, что Белокуриха попала в топ-10 городов по спросу на санаторный отдых. Лидером оказался Железноводск Ставропольского края (рост в шесть раз), следующие места заняли Анапа и Аксаково в Московской области (в пять раз каждый).
При этом в список самых популярных направлений Белокуриха не попала.
06:41:04 20-02-2024
Там разве есть санатории с алтайкрайскими хозяевами, налоги с которых не уходят в другие регионы ??? Нам это бронирование каким боком поможет ?
07:03:38 20-02-2024
Гость (06:41:04 20-02-2024) Там разве есть санатории с алтайкрайскими хозяевами, налоги ... Тебе лично вообще мало что может помочь, разве что пересадка мозга. Налог на прибыль может и платится по месту регистрации юрлица, но НДС, НДФЛ персонала, налог на имущество - всё платятся по месту осуществления деятельности. Поэтому Алтайскому краю это немаловажно.
07:55:37 20-02-2024
Гость (07:03:38 20-02-2024) Тебе лично вообще мало что может помочь, разве что пересадка... Правильно! За хавчик работать будем. Нам это немаловажно...
08:15:10 20-02-2024
Гость (07:55:37 20-02-2024) Правильно! За хавчик работать будем. Нам это немаловажно...... Ты можешь хоть за хавчик работать, хоть за похлебку, все зависит от твоих амбиций и квалификации.
08:26:45 20-02-2024
Гость (08:15:10 20-02-2024) Ты можешь хоть за хавчик работать, хоть за похлебку, все зав... Я про тебя, дурашка. Это тебе прикольно, что нашими пансионатами м и санаториями масквичи всякие владеют...
08:43:28 20-02-2024
Гость (08:26:45 20-02-2024) Я про тебя, дурашка. Это тебе прикольно, что нашими пансиона... Дурашками своих родственников зови. А насчет прикольно или не прикольно, то это не те термины, которые в данном случае уместны. Владеют те, кто имеет средства, чтобы владеть. Покупай, строй сам - вэлкам, все дороги тебе открыты. А если нет денег, то привяжи к попе веник. И еще раз подчеркну мысль, которую понять, по всей видимости, ты не в состоянии. Вне зависимости от юрадреса собственника бизнеса, часть налогов платится по месту нахождения самого актива - то есть в Алтайском крае. И бюджету края от этого идет пополнение. А если местные толстосумы типа семьи главного ритейлера Алтая покупают имущество в Новосибирске или Москве, а не тратят деньги внутри края, то это их личные предпочтения. И их, кстати, никто понаехавшими барАнаульцами, как ты называешь мАсквичей, не именует. В тебе говорит элементарный провинциальный завистник.
08:58:00 20-02-2024
Гость (08:43:28 20-02-2024) Дурашками своих родственников зови. А насчет прикольно или н... Какой ты мне родственник? Иди к своей мАсковской родне. Такие же ....
12:37:42 20-02-2024
Гость (08:43:28 20-02-2024) Дурашками своих родственников зови. А насчет прикольно или н... не разговаривайте с дурашками, не тратьте время, пугает одно, он собрал больше лайков, чем вы, адекватный человек.....беда с людьми...
13:31:58 20-02-2024
Гость (12:37:42 20-02-2024) не разговаривайте с дурашками, не тратьте время, пугает одно... и ведь правда)))
08:06:58 20-02-2024
Гость (07:03:38 20-02-2024) Тебе лично вообще мало что может помочь, разве что пересадка... "Может не платитЬся" - пишется с "ь"
08:13:10 20-02-2024
Гость (08:06:58 20-02-2024) "Может не платитЬся" - пишется с "ь"... Проверочный вопрос - что делает? - платится. Никакого мягкого знака здесь нет и быть не может. Садись, двойка.
09:05:22 20-02-2024
Гость (08:13:10 20-02-2024) Проверочный вопрос - что делает? - платится. Никакого мягког... Может, что делать? Не платИться. А что делает? Не плАтится. Сам двоечник!
11:24:32 20-02-2024
Гость (09:05:22 20-02-2024) Может, что делать? Не платИться. А что делает? Не плАтит... Двоечник , читай внимательно:" Налог на прибыль может и платится по месту регистрации"... В этом случае глагол все таки отвечает на вопрос - что делает! За споры снижаю оценку до кола.
20:59:46 20-02-2024
Гость (11:24:32 20-02-2024) Двоечник , читай внимательно:" Налог на прибыль может и плат... Как у вас терпения хватает только отвечать ?
21:09:32 20-02-2024
Гость (20:59:46 20-02-2024) Как у вас терпения хватает только отвечать ?... Оплата идет за каждый опубликованный знак.
08:48:39 20-02-2024
Гость (07:03:38 20-02-2024) Тебе лично вообще мало что может помочь, разве что пересадка... Из серии- "Баба тоже человек"? Тебе кто слово давал ?
14:24:45 20-02-2024
Средняя продолжительность бронирования – около четырех дней... Они за 4 дня вылечились или тупо попить приехали?
18:36:25 21-02-2024
Гость (14:24:45 20-02-2024) Средняя продолжительность бронирования – около четырех дней.... На сколько денег хватило 🤷♀️
22:32:35 23-02-2024
Ни чего себе 10 т. р. сутки это на какого средне-статистического жителя нашей страны расчитано? Похоже только на москвичей. И это верно, что они все мало-мальски прибыльные предприятия под себя подняли и налоги всяко не на местах остаются, а опять же ненасытным москвичам. А вы уже там держитесь.