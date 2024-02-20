Туристы стали бронировать санатории в Белокурихе в два раза чаще

Город в топ-10 по росту спроса на санаторный отдых

20 февраля 2024, 06:15, ИА Амител

Санаторий "Катунь" в Белокурихе / Фото: amic.ru

Количество бронирований санаториев в Белокурихе увеличилось в два раза по сравнению с прошлым годом. К соответствующему выводу пришли эксперты сервиса "Яндекс.Путешествия" после изучения периода с 1 февраля по 31 марта 2023 и 2024 годов.

Так, средняя цена ночи в санатории в Белокурихе составляет 10 тысяч рублей. Планировать путешествие россияне начали в среднем за 61 день до поездки. Средняя продолжительность – около четырех дней.

Отмечается, что Белокуриха попала в топ-10 городов по спросу на санаторный отдых. Лидером оказался Железноводск Ставропольского края (рост в шесть раз), следующие места заняли Анапа и Аксаково в Московской области (в пять раз каждый).

При этом в список самых популярных направлений Белокуриха не попала.