Пять причин, почему стоит заглянуть в автосалон "Дисконт Авто" перед покупкой авто
Команда профессиональных консультантов компании поможет приобрести машину мечты
30 октября 2023, 12:42, ИА Амител erid: LjN8K5mxS
Надумали купить автомобиль, но не знаете куда обратиться? Хочется найти проверенный вариант, который можно увидеть, потрогать и сравнить наглядно с другими моделями? Тогда стоит заглянуть в автосалон "Дисконт Авто", и вот пять причин почему.
Разнообразие моделей
В салоне представлены автомобили различных марок, моделей и комплектаций на любой вкус и кошелек. Команда профессиональных консультантов всегда поможет определиться с выбором, учитывая все ваши предпочтения и возможности бюджета.
Много авто в наличии (всегда 125 машин)
Благодаря большому ассортименту здесь всегда найдется идеальный вариант для каждого.
"Дисконт Авто" стремится предоставить качественные автомобили, соответствующие любому бюджету.
В наличии:
- 34 автомобиля до 500 тыс. руб.;
- 59 авто до 700 тыс. руб.;
- несколько машин большей стоимости.
Вы внимательно оцените дизайн, узнаете особенности каждого автомобиля и лично проверите комфорт салона. Консультанты расскажут о технических характеристиках и возможностях каждой модели.
Можно в кредит
Если у клиента нет возможности приобрести желаемый автомобиль за наличные, "Дисконт Авто" предлагает различные варианты оплаты и программу кредитования.
Выгодно и доступно
Автосалон "Дисконт Авто" предлагает оптимальное сочетание цены и качества.
Надежно
Честность – главное условие работы "Дисконт Авто". Весь ассортимент проходит тщательную проверку перед продажей для обеспечения безопасности и надежности вашего транспорта.
Приходите в "Дисконт Авто" и, возможно, именно здесь найдете машину мечты.
"Дисконт Авто" (ООО "Сибирь Авто")
Адрес: г. Барнаул, ул. Германа Титова, 58Б
График работы: с 09:00 до 19:00, без обеда и выходных
Тел.: 8 (3852) 605-008; 8-952-000-3252
Дром
*Банки-партнеры: ПАО "Росбанк", ПАО Банк "ФК Открытие", ПАО Банк ВТБ, ПАО "Совкомбанк", АО "Азиатско-Тихоокеанский Банк", ПАО АКБ "Абсолют Банк", АО "Тинькофф Банк"Реклама
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