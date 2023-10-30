Команда профессиональных консультантов компании поможет приобрести машину мечты

30 октября 2023, 12:42, ИА Амител erid: LjN8K5mxS

Покупка авто / Фото: freepik.com

Надумали купить автомобиль, но не знаете куда обратиться? Хочется найти проверенный вариант, который можно увидеть, потрогать и сравнить наглядно с другими моделями? Тогда стоит заглянуть в автосалон "Дисконт Авто", и вот пять причин почему.

Разнообразие моделей

В салоне представлены автомобили различных марок, моделей и комплектаций на любой вкус и кошелек. Команда профессиональных консультантов всегда поможет определиться с выбором, учитывая все ваши предпочтения и возможности бюджета.

Много авто в наличии (всегда 125 машин)

Благодаря большому ассортименту здесь всегда найдется идеальный вариант для каждого.

"Дисконт Авто" стремится предоставить качественные автомобили, соответствующие любому бюджету.

В наличии:

34 автомобиля до 500 тыс. руб.;

59 авто до 700 тыс. руб.;

несколько машин большей стоимости.

Вы внимательно оцените дизайн, узнаете особенности каждого автомобиля и лично проверите комфорт салона. Консультанты расскажут о технических характеристиках и возможностях каждой модели.

Можно в кредит

Если у клиента нет возможности приобрести желаемый автомобиль за наличные, "Дисконт Авто" предлагает различные варианты оплаты и программу кредитования.

Выгодно и доступно

Автосалон "Дисконт Авто" предлагает оптимальное сочетание цены и качества.

Надежно

Честность – главное условие работы "Дисконт Авто". Весь ассортимент проходит тщательную проверку перед продажей для обеспечения безопасности и надежности вашего транспорта.

Приходите в "Дисконт Авто" и, возможно, именно здесь найдете машину мечты.

"Дисконт Авто" (ООО "Сибирь Авто")

Адрес: г. Барнаул, ул. Германа Титова, 58Б

График работы: с 09:00 до 19:00, без обеда и выходных

Тел.: 8 (3852) 605-008; 8-952-000-3252

Дром

*Банки-партнеры: ПАО "Росбанк", ПАО Банк "ФК Открытие", ПАО Банк ВТБ, ПАО "Совкомбанк", АО "Азиатско-Тихоокеанский Банк", ПАО АКБ "Абсолют Банк", АО "Тинькофф Банк"

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