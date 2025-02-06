Пять районов Ростовской области атаковали украинские БПЛА
Силы противовоздушной обороны перехватили дроны над Донецком и Каменском, а также в Миллеровском, Чертковском и Каменском районах
06 февраля 2025, 15:17, ИА Амител
В ночь на 6 февраля в пяти районах Ростовской области уничтожили дроны. Как сообщает Rostovgazeta, об этом заявил временно исполняющий обязанности главы региона Юрий Слюсарь.
Силы противовоздушной обороны перехватили дроны над Донецком и Каменском, а также в Миллеровском, Чертковском и Каменском районах.
"По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет, информация будет уточняться", – добавил врио главы Ростовской области.
Местные жители в комментариях отметили, что действительно слышали грохот минувшей ночью. Он был такой силы, что дрожали стекла в домах.
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