Пять районов Ростовской области атаковали украинские БПЛА

Силы противовоздушной обороны перехватили дроны над Донецком и Каменском, а также в Миллеровском, Чертковском и Каменском районах

06 февраля 2025, 15:17, ИА Амител

Беспилотный летательный аппарат / Фото: unsplash.com

В ночь на 6 февраля в пяти районах Ростовской области уничтожили дроны. Как сообщает Rostovgazeta, об этом заявил временно исполняющий обязанности главы региона Юрий Слюсарь.

Силы противовоздушной обороны перехватили дроны над Донецком и Каменском, а также в Миллеровском, Чертковском и Каменском районах.

"По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет, информация будет уточняться", – добавил врио главы Ростовской области.

Местные жители в комментариях отметили, что действительно слышали грохот минувшей ночью. Он был такой силы, что дрожали стекла в домах.