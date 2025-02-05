Ветераны СВО в облике партии. Эксперт оценил предстоящее обновление ЕР к выборам в Госдуму
Политолог в беседе с amic.ru отметил, что участники боевых действий не должны повторить судьбу актеров и спортсменов в рядах ОНФ
05 февраля 2025, 06:15, ИА Амител
Процесс участия в деятельности "Единой России" участников СВО будет развиваться непросто, но он повлияет на изменение облика партии. Об этом заявил amic.ru политолог, директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов Анатолий Гагарин.
На предстоящих в 2026 году парламентских выборах партия "Единая Россия" намерена представить избирателю свой новый образ – среди ее кандидатов будет немало участников СВО, заявил "Парламентской газете" секретарь генсовета ЕР Виктор Якушев. При этом отмечается, что главным требованием будет "умение работать с избирателями "на земле" без громких популистских заявлений и самопиара". В общем, ставка будет делаться теперь не на артистов и спортсменов, как совсем недавно, а на граждан, имеющих боевой опыт.Анатолий Гагарин отметил, что заявления Якушева вполне лежат в русле изменившегося партийного вектора ЕР:
"Ясно, что привлекаемые ветераны СВО должны вовлекаться в партийные процессы, участие в которых следует оформить не только организационным, но и идеологическим образом. Они должны быть там укоренены, а не присутствовать как приглашенные варяги, как это было, не в обиду будет сказано, с Народным фронтом, который создали, привлекли людей, а сейчас он как бы существует где-то в памяти народной, не более того. Здесь так не получится, поскольку участники СВО – это реальная политическая сила, которая должна быть определенным образом оформлена".
Эксперт уверен, что в процессе такого оформления возможны различные организационные накладки, сложности в коммуникациях и конфликтные ситуации:
"Возможно сопротивление некоторых региональных представителей, которые хотели бы сохранить существующий порядок вещей как минимум надолго. Но эти противоречия вполне нормальны, это особенности роста. Как мы знаем, внутривидовая борьба сильнее межвидовой".
Гагарин считает, что ветераны СВО будут представлены в "Единой России" как в списках, так и в округах:
"Наиболее сильные кандидаты из участников СВО наверняка будут представлены в одномандатных округах. Но многим возможность проявить себя будет предоставлена и в партийных списках, надо учесть, что люди все-таки не занимались своей политической карьерой, продвижением в партийной иерархии, они воевали. Это, конечно, серьезный фактор для включения в список, но избирателям надо будет объяснить, что этот человек не просто герой, но способен управлять, принимать решения в той или иной сфере и обладает необходимой подготовкой".
Политолог считает, что стоящая перед "Единой Россией" задача интегрировать в политическую среду участников СВО непростая и многоплановая:
"С одной стороны, надо подготовить к этому общество, с другой – готовить нужно будет саму политическую структуру "Единой России", которая пока еще не до конца готова, скажем так".
Впрочем, добавил Гагарин, соответствующая партийная работа идет и многое будет зависеть от фигуры секретаря генсовета:
"Зная стиль и методы управления Якушева, могу сказать, что он прекрасно понимает характер и масштаб задач. Он достаточно авторитетный, я бы сказал даже, очень волевой руководитель. В этом смысле для ЕР хорошо, что именно он стоит во главе процесса изменения облика партии. По мере развития этого процесса мы сможем оценить, каким этот облик будет".
07:33:20 05-02-2025
Да какая разница, кто там будет, в этой единой россии? Ничего не изменится.
07:45:17 05-02-2025
Просто жесть!
08:18:51 05-02-2025
Не обновлять может, в создать новую, здоровую конкуренцию.
08:33:19 05-02-2025
Согласен с мнением -ничего не изменится!!!, 25 лет ничего не меняется - все те же люди, пересаживают из кабинета в кабинет, кого-то выносят, но сам ни один не ушел, кто проштрафился ссылают в аппарат президента .......
08:49:12 05-02-2025
Изменится, да еще как! Будет просто жутко. Сейчас пока страшно.
09:08:20 05-02-2025
даже если возьмем за максиму, что человек действительно хотел бы получить необходимые компетенции и применить их на практике, на пользу стране о государству, то ктож ему даст-то))
по факту либо переформатируется под сложившуюся систему, либо система его вышибит, как чужеродный элемент.
потому что в сложившейся системе - уютное и свойское болотце, где такие как мизулина, милонов и минпросвет, находясь на полном пансионе, могут нести откровенную дичь и их никто за это не одергивает.
а здесь кто-то от сахи, со своим здравым смыслом полезет, да ну нет же))
ну или вот новость была, кто то там из края-алтая через СВО расти собрался, причем открытым текстом это сказал )))
10:21:51 05-02-2025
Гость (09:08:20 05-02-2025) даже если возьмем за максиму, что человек действительно хоте... а здесь кто-то от сахи - а причем здесь Саха Якутия? А слово соха, в смысле плуг по-русски пишется так. ЕГЭ сдавал?
11:00:08 05-02-2025
Гость (10:21:51 05-02-2025) а здесь кто-то от сахи - а причем здесь Саха Якутия? А слово... Грамотей канцелярский,мы поняли про какую "саху".
09:18:32 05-02-2025
вступать в ЕР - себя не уважать.
17:56:36 05-02-2025
Гость (09:18:32 05-02-2025) вступать в ЕР - себя не уважать.... как завещал навальный
10:08:42 05-02-2025
Перемелят они участников СВО и станут те такими же, как спортсмены,артисты,афганцы.... Либо система их просто выбросит из себя.
Был бы реальнее результат,если бы участники локальных войн создали свою партию.Только кто им даст? И не спроста ЕР так суетится- заботливо подгрести их под себя (чтобы другие партии не перехватили) и переформатировать.
10:23:16 05-02-2025
Эта организация(ЕР) у власти сколько лет? И что мы имеем? Не берём ресурсы "недружественные". Берём братьев -сербов- "НУМБЕО" . Они дают беспристрастные рейтинги- практически по всем странам. По 2025 году- индекс качества жизни : Россия на 67 месте(из 88) - сразу за Тунисом , но перед Украиной))) Пенсионная система по совокупности оценок-65 (из 96 стран, представленных в рейтинге). Уровень здравоохранения -56 позиция (из 97). Да можете сами всё это посмотреть.
И СВОшники -"цвет нации", которые изменят ситуацию ?! Даже не сомневаюсь ))))
14:17:39 05-02-2025
недавно же какой-то чиновник уволился, чтобы пойти на СВО, чтобы потом в Москву на повышение
14:57:39 05-02-2025
Ветераны замараться не боитесь? Оно вам надо? На вашей шее снова хотят в рай въехать. Партия олигархическая и ее суть вам не переделать.