Ветераны СВО в облике партии. Эксперт оценил предстоящее обновление ЕР к выборам в Госдуму

Политолог в беседе с amic.ru отметил, что участники боевых действий не должны повторить судьбу актеров и спортсменов в рядах ОНФ

05 февраля 2025, 06:15, ИА Амител

Здание Госдумы в Москве / Фото: amic.ru

Процесс участия в деятельности "Единой России" участников СВО будет развиваться непросто, но он повлияет на изменение облика партии. Об этом заявил amic.ru политолог, директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов Анатолий Гагарин.

На предстоящих в 2026 году парламентских выборах партия "Единая Россия" намерена представить избирателю свой новый образ – среди ее кандидатов будет немало участников СВО, заявил "Парламентской газете" секретарь генсовета ЕР Виктор Якушев. При этом отмечается, что главным требованием будет "умение работать с избирателями "на земле" без громких популистских заявлений и самопиара". В общем, ставка будет делаться теперь не на артистов и спортсменов, как совсем недавно, а на граждан, имеющих боевой опыт.Анатолий Гагарин отметил, что заявления Якушева вполне лежат в русле изменившегося партийного вектора ЕР:

"Ясно, что привлекаемые ветераны СВО должны вовлекаться в партийные процессы, участие в которых следует оформить не только организационным, но и идеологическим образом. Они должны быть там укоренены, а не присутствовать как приглашенные варяги, как это было, не в обиду будет сказано, с Народным фронтом, который создали, привлекли людей, а сейчас он как бы существует где-то в памяти народной, не более того. Здесь так не получится, поскольку участники СВО – это реальная политическая сила, которая должна быть определенным образом оформлена".

Эксперт уверен, что в процессе такого оформления возможны различные организационные накладки, сложности в коммуникациях и конфликтные ситуации:

"Возможно сопротивление некоторых региональных представителей, которые хотели бы сохранить существующий порядок вещей как минимум надолго. Но эти противоречия вполне нормальны, это особенности роста. Как мы знаем, внутривидовая борьба сильнее межвидовой".

Гагарин считает, что ветераны СВО будут представлены в "Единой России" как в списках, так и в округах:

"Наиболее сильные кандидаты из участников СВО наверняка будут представлены в одномандатных округах. Но многим возможность проявить себя будет предоставлена и в партийных списках, надо учесть, что люди все-таки не занимались своей политической карьерой, продвижением в партийной иерархии, они воевали. Это, конечно, серьезный фактор для включения в список, но избирателям надо будет объяснить, что этот человек не просто герой, но способен управлять, принимать решения в той или иной сфере и обладает необходимой подготовкой".

Политолог считает, что стоящая перед "Единой Россией" задача интегрировать в политическую среду участников СВО непростая и многоплановая:

"С одной стороны, надо подготовить к этому общество, с другой – готовить нужно будет саму политическую структуру "Единой России", которая пока еще не до конца готова, скажем так".

Впрочем, добавил Гагарин, соответствующая партийная работа идет и многое будет зависеть от фигуры секретаря генсовета: