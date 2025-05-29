Четыре улицы Барнаула останутся без холодной воды 29 мая. Адреса
Специалисты проведут плановые работы на водопроводных сетях с 09:00 до 14:00
29 мая 2025, 08:49, ИА Амител
Кран на кухне / Фото: создано с помощью нейросети DALLE-E / amic.ru
Холодное водоснабжение временно отключат в селе Власиха, а также в Барнауле по улице Понтонный мост. Об этом сообщили в пресс-службе городского водоканала.
Во Власихе холодной воды временно не будет по следующим адресам:
- ул. Мамонтова, 1–45, 2–52;
- ул. Карьерная, 10а, 12а, 12г, 12е, 12ж, 16а, 16б, 18б (70 частных домов).
Плановые работы по замене пожарного гидранта проведут 29 мая с 09:00 до 14:00 по улице Мамонтова, 9.
Кроме того, специалисты проведут плановые работы по улице Понтонный мост, 5. С 09:00 до 14:00 холодного водоснабжения не будет в зданиях по следующим улицам:
Частный сектор:
- ул. Понтонный мост, 2–208, 5–211;
- ул. Красноярская, 5–27а, 2а–78 (242 частных дома).
Административные здания:
- ул. Понтонный мост, 31, 31/2, 55а, 55б, 55д, 55ж, 90а, 90б, 90д, 90ж, 90е (11 административных зданий).
10:52:13 29-05-2025
Ни дня без сообщений, что воды не будет.
11:04:11 29-05-2025
Гость (10:52:13 29-05-2025) Ни дня без сообщений, что воды не будет.... Предлагаешь ничего не ремонтировать и не заменять? Потом будешь стонать про авраии?