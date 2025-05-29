Четыре улицы Барнаула останутся без холодной воды 29 мая. Адреса

Специалисты проведут плановые работы на водопроводных сетях с 09:00 до 14:00

29 мая 2025, 08:49, ИА Амител

Кран на кухне / Фото: создано с помощью нейросети DALLE-E / amic.ru

Холодное водоснабжение временно отключат в селе Власиха, а также в Барнауле по улице Понтонный мост. Об этом сообщили в пресс-службе городского водоканала.

Во Власихе холодной воды временно не будет по следующим адресам:

ул. Мамонтова, 1–45, 2–52;

ул. Карьерная, 10а, 12а, 12г, 12е, 12ж, 16а, 16б, 18б (70 частных домов).

Плановые работы по замене пожарного гидранта проведут 29 мая с 09:00 до 14:00 по улице Мамонтова, 9.

Кроме того, специалисты проведут плановые работы по улице Понтонный мост, 5. С 09:00 до 14:00 холодного водоснабжения не будет в зданиях по следующим улицам:

Частный сектор:

ул. Понтонный мост, 2–208, 5–211;

ул. Красноярская, 5–27а, 2а–78 (242 частных дома).

Административные здания: