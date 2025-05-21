В Барнауле ограничили движение на проспекте Социалистическом из-за ремонта водовода

Для ремонта используют метод горизонтально направленного бурения, чтобы минимизировать разрушение благоустройства

21 мая 2025, 09:47, ИА Амител

Ремонт водопровода на Социалистическом / Фото: "Росводоканал Барнаул"

В Барнауле практически на все лето ограничили движение на проспекте Социалистическом из-за масштабных работ на сетях, которые проводит "Росводоканал Барнаул".

Как ранее подробно писал amic.ru, движение ограничили до 19 августа по крайней правой полосе по нечетной стороне Социалистического проспекта от площади Победы до улицы Молодежной.

Также в рамках проводимых работ с 26 июля по 22 августа ограничат движение по крайней правой полосе по четной стороне проспекта Строителей от улицы Профинтерна до площади Победы.

Работы включают замену участка водопровода. Для ремонта специалисты используют метод горизонтально направленного бурения. Такой подход позволит минимизировать разрушение благоустройства и ограничение движения на оживленных дорогах. В общей сложности заменят более 985 м водопроводных сетей диаметром от 160 до 355 мм.