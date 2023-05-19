НОВОСТИПроисшествия

Пять вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Красноярском крае

Прокуратура проводит проверку по данному происшествию

19 мая 2023, 07:51, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Вечером 18 мая в Красноярске пять вагонов грузового поезда сошли с рельсов. Об этом сообщает Kras Mash.

Инцидент произошёл на перегоне Камарчага – Балай. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Причина случившегося на данный момент неизвестна, устанавливать её будет специальная комиссия Красноярской железной дороги. 

Западно-Сибирская транспортная прокуратура проводит проверку.

Происшествия

Комментарии 4

Avatar Picture
Гость

08:26:10 19-05-2023

А нас то за что

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:41:26 19-05-2023

Диверсанты?

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:36:59 19-05-2023

Гость (09:41:26 19-05-2023) Диверсанты?... если в кране нет воды...

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:44:22 19-05-2023

Еще ДТП и аварии на коммуналке в Барнауле бывают, может тоже?

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей

День Сибирского поля
28-29 июня

Все новости

Новости партнеров