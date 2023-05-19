Пять вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Красноярском крае

Прокуратура проводит проверку по данному происшествию

19 мая 2023, 07:51, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Вечером 18 мая в Красноярске пять вагонов грузового поезда сошли с рельсов. Об этом сообщает Kras Mash.

Инцидент произошёл на перегоне Камарчага – Балай. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Причина случившегося на данный момент неизвестна, устанавливать её будет специальная комиссия Красноярской железной дороги.

Западно-Сибирская транспортная прокуратура проводит проверку.