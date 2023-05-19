Пять вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Красноярском крае
Прокуратура проводит проверку по данному происшествию
19 мая 2023, 07:51, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Вечером 18 мая в Красноярске пять вагонов грузового поезда сошли с рельсов. Об этом сообщает Kras Mash.
Инцидент произошёл на перегоне Камарчага – Балай. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.
Причина случившегося на данный момент неизвестна, устанавливать её будет специальная комиссия Красноярской железной дороги.
Западно-Сибирская транспортная прокуратура проводит проверку.
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09:41:26 19-05-2023
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10:36:59 19-05-2023
Гость (09:41:26 19-05-2023) Диверсанты?... если в кране нет воды...
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