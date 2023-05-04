Вернее кустами, на которых растут ягоды, – малина, смородина, крыжовник и т.д. Они хорошо поддаются размножению в мае, а особенно – отводками.

Чтобы провести "процедуру" размножения кустарника, возьмите одну из его самых крепких веток и пригните её к земле. Но ни в коем случае не срезайте – просто спрячьте в заранее заготовленную ямку и зафиксируйте скобой.

В течение лета на ветке появятся корни и вырастет небольшой саженец. В следующем году его можно будет отделить от родительского куста и пересадить на постоянное место, пишет "Московский комсомолец".