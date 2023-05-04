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Пять вещей, которые обязательно нужно сделать на дачном участке в мае

Дачный сезон уже стартовал

04 мая 2023, 17:25, Анастасия Бичакова

Сад, дача / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Сад, дача / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Садоводам в начале дачного сезона нужно хорошо потрудиться и многое успеть, чтобы летом получать большой урожай.

Amic.ru сделал подборку из пяти вещей, которые важно сделать на даче в мае.

1

 Займитесь ягодами

Вернее кустами, на которых растут ягоды, – малина, смородина, крыжовник и т.д. Они хорошо поддаются размножению в мае, а особенно – отводками.

Чтобы провести "процедуру" размножения кустарника, возьмите одну из его самых крепких веток и пригните её к земле. Но ни в коем случае не срезайте – просто спрячьте в заранее заготовленную ямку и зафиксируйте скобой.

В течение лета на ветке появятся корни и вырастет небольшой саженец. В следующем году его можно будет отделить от родительского куста и пересадить на постоянное место, пишет "Московский комсомолец".

2

Долой вредителей

Дачникам в мае рекомендуют обрабатывать деревья и кусты от насекомых: тли, трипсы, листовёртки и т.д. Лучше начать борьбу с вредителями сразу, пока они не начали распространяться. Специальные препараты для этого можно купить в магазинах для садоводов.
3

Мульчируйте почву вокруг деревьев

Это нужно, чтобы защитить почву от пересыхания, а также повысить её плодородие.

В качестве мульчи можно использовать торф, солому, скошенную траву, кору деревьев и хвою.

4

Заманите пчёл на клубнику

Аромат клубники не настолько сильный, чтобы привлечь пчёл. Но полезных насекомых можно заманить с помощью особого сиропа. Для его приготовления с вечера растворите 400 граммов сахара в 1 литре воды, а в получившийся сироп добавьте несколько цветков клубники.

А утром опрыскайте этой жидкостью ягодные кусты. Вуаля!

5

Посадите виноград

Если погода в мае стабильно тёплая и почва уже прогрелась до +15 градусов, то пришло время посадить виноград.

Для саженцев необходимо вырыть яму диаметром 80 сантиметров и примерно такой же глубины.

На дно ямы уложите слой дренажа, насыпьте в неё плодородной земли, перемешанной с перегноем (или компостом), золой и суперфосфатом (каждого – примерно по 1 килограмму).

Фото: www.flickr.com

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дачный сезон

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