Пять вещей, которые обязательно нужно сделать на дачном участке в мае
Дачный сезон уже стартовал
04 мая 2023, 17:25, Анастасия Бичакова
Садоводам в начале дачного сезона нужно хорошо потрудиться и многое успеть, чтобы летом получать большой урожай.
Amic.ru сделал подборку из пяти вещей, которые важно сделать на даче в мае.
Займитесь ягодами
Вернее кустами, на которых растут ягоды, – малина, смородина, крыжовник и т.д. Они хорошо поддаются размножению в мае, а особенно – отводками.
Чтобы провести "процедуру" размножения кустарника, возьмите одну из его самых крепких веток и пригните её к земле. Но ни в коем случае не срезайте – просто спрячьте в заранее заготовленную ямку и зафиксируйте скобой.
В течение лета на ветке появятся корни и вырастет небольшой саженец. В следующем году его можно будет отделить от родительского куста и пересадить на постоянное место, пишет "Московский комсомолец".
Долой вредителей
Мульчируйте почву вокруг деревьев
Это нужно, чтобы защитить почву от пересыхания, а также повысить её плодородие.
В качестве мульчи можно использовать торф, солому, скошенную траву, кору деревьев и хвою.
Заманите пчёл на клубнику
Аромат клубники не настолько сильный, чтобы привлечь пчёл. Но полезных насекомых можно заманить с помощью особого сиропа. Для его приготовления с вечера растворите 400 граммов сахара в 1 литре воды, а в получившийся сироп добавьте несколько цветков клубники.
А утром опрыскайте этой жидкостью ягодные кусты. Вуаля!
Посадите виноград
Если погода в мае стабильно тёплая и почва уже прогрелась до +15 градусов, то пришло время посадить виноград.
Для саженцев необходимо вырыть яму диаметром 80 сантиметров и примерно такой же глубины.
На дно ямы уложите слой дренажа, насыпьте в неё плодородной земли, перемешанной с перегноем (или компостом), золой и суперфосфатом (каждого – примерно по 1 килограмму).
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