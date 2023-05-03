Правда ли, что россиян будут штрафовать за забор на даче?
Россиян могут оштрафовать за забор на даче, и это не шутка
03 мая 2023, 17:00, Анастасия Бичакова
Amic.ru 26 апреля писал, что россиян будут штрафовать и сажать в тюрьму за выращивание некоторых роз. На этом наказания для садоводов не заканчиваются: получить немаленький штраф можно даже за забор на даче.
В каких случаях такое возможно и надо ли срочно сносить ограждение, чтобы не нарушить закон, – в разборе amic.ru.
За какой забор на даче могут оштрафовать?
Каким по высоте может быть забор на даче?
Максимально допустимая высота забора на даче – от 1,2 до 1,8 метра.
Но это не единственное требование к дачному забору. Рассказываем: его можно сделать из определённого материала.
Интересно, и из какого материала может быть забор на даче?
А как же деревянный забор?
Можно поставить деревянный забор на даче, если он не чрезмерно высокий и хорошо пропускает свет.
Но желательно всё-таки согласовывать этот вопрос с соседями и правлением СНТ. Ведь если они пожалуются, что ваш забор по каким-то причинам затеняет их участок, то вас могут оштрафовать. И это не единственное возможное наказание.
Как могут наказать за слишком высокий забор на даче?
Владельцу дачного участка могут дать предписание о демонтаже забора, если он выше допустимого и построен "не из того" материала.
Вернёмся к штрафу. В таком случае он может достигнуть 5 тыс. рублей.
А что будет, если мой забор вообще заходит на участок соседей?
"Всегда сверяйтесь с межевым планом участка перед установкой забора. Данная процедура, может, и займёт у вас длительное время, но гарантированно убережёт от дополнительных расходов и судебных разбирательств", – сказала эксперт.
17:13:02 03-05-2023
хорошо, что у меня соседей нет
17:38:53 03-05-2023
Гость (17:13:02 03-05-2023) хорошо, что у меня соседей нет... С хутора пишете?Связь через спутник?
17:13:45 03-05-2023
лучше бы штрафовали за навоз. соседи завозят каждую весну машину этого г.. Оно воняет на всю улицу
17:39:51 03-05-2023
Гость (17:13:45 03-05-2023) лучше бы штрафовали за навоз. соседи завозят каждую весну ма... Зато их урожаю по осени завидовать будете.
18:07:29 03-05-2023
Гость (17:39:51 03-05-2023) Зато их урожаю по осени завидовать будете.... Не завидовать, а выпрашивать. у них дескать все померзло/жуки пожрали/травой заросло и т.д. Ну и для хорошего урожая нужен не навоз, а перегной. Это я, как садовод с большим стажем, заявляю.
12:53:37 04-05-2023
Гость (17:39:51 03-05-2023) Зато их урожаю по осени завидовать будете.... мне не нужен их урожай. у меня дача для отдыха , а не для "раком постоять"
09:55:00 04-05-2023
Блестят , блестят у кота я..а ,неужели нет других проблем и не чем больше заняться нашим крючкотворам?
10:01:59 04-05-2023
Гость (17:39:51 03-05-2023) Зато их урожаю по осени завидовать будете.... Некоторые культуры удобрять навозом вообще нельзя. Ну и бесконтрольно его сыпать - тоже не вариант, что и в каких количествах там содержится, никто не знает.