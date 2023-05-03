НОВОСТИОбщество

Правда ли, что россиян будут штрафовать за забор на даче?

Россиян могут оштрафовать за забор на даче, и это не шутка

03 мая 2023, 17:00, Анастасия Бичакова

Фото: www.flickr.com
Фото: www.flickr.com

Amic.ru 26 апреля писал, что россиян будут штрафовать и сажать в тюрьму за выращивание некоторых роз. На этом наказания для садоводов не заканчиваются: получить немаленький штраф можно даже за забор на даче.

В каких случаях такое возможно и надо ли срочно сносить ограждение, чтобы не нарушить закон, – в разборе amic.ru.

1

За какой забор на даче могут оштрафовать?

Оштрафовать могут за слишком высокий забор, если он препятствует попаданию света на соседний участок. А вдруг чьим-то растениям (или самим соседям) будет темно?
2

Каким по высоте может быть забор на даче?

Максимально допустимая высота забора на даче – от 1,2 до 1,8 метра.

Но это не единственное требование к дачному забору. Рассказываем: его можно сделать из определённого материала.

3

Интересно, и из какого материала может быть забор на даче?

В идеале забор на даче может быть из сетки или любого другого решетчатого материала, следует из п. 6.2 СНиП 30-02-97. Он должен хорошо пропускать свет и не быть глухим.
4

А как же деревянный забор?

Можно поставить деревянный забор на даче, если он не чрезмерно высокий и хорошо пропускает свет.

Но желательно всё-таки согласовывать этот вопрос с соседями и правлением СНТ. Ведь если они пожалуются, что ваш забор по каким-то причинам затеняет их участок, то вас могут оштрафовать. И это не единственное возможное наказание.

5

Как могут наказать за слишком высокий забор на даче?

Владельцу дачного участка могут дать предписание о демонтаже забора, если он выше допустимого и построен "не из того" материала.

Вернёмся к штрафу. В таком случае он может достигнуть 5 тыс. рублей.

6

А что будет, если мой забор вообще заходит на участок соседей?

Тоже штраф (в размере 1,5% от кадастровой стоимости, но не менее 5 тыс. рублей для физических лиц и 100 тыс. рублей – для юридических) и предписание о сносе забора. Об этом рассказала РИА Недвижимость член ассоциации юристов России Александра Обрывко.
"Всегда сверяйтесь с межевым планом участка перед установкой забора. Данная процедура, может, и займёт у вас длительное время, но гарантированно убережёт от дополнительных расходов и судебных разбирательств", – сказала эксперт.
Фото: pixabay.com, лицензия CC0 Public Domain

Правда ли, что в России запретили мыть машину на даче?

Дачникам могут грозить неожиданные штрафы, в том числе за мытьё автомобиля, поэтому следует соблюдать некоторые правила
НОВОСТИОбщество
дачный сезон штрафы

Комментарии 8

Avatar Picture
Гость

17:13:02 03-05-2023

хорошо, что у меня соседей нет

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:38:53 03-05-2023

Гость (17:13:02 03-05-2023) хорошо, что у меня соседей нет... С хутора пишете?Связь через спутник?

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:13:45 03-05-2023

лучше бы штрафовали за навоз. соседи завозят каждую весну машину этого г.. Оно воняет на всю улицу

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:39:51 03-05-2023

Гость (17:13:45 03-05-2023) лучше бы штрафовали за навоз. соседи завозят каждую весну ма... Зато их урожаю по осени завидовать будете.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:07:29 03-05-2023

Гость (17:39:51 03-05-2023) Зато их урожаю по осени завидовать будете.... Не завидовать, а выпрашивать. у них дескать все померзло/жуки пожрали/травой заросло и т.д. Ну и для хорошего урожая нужен не навоз, а перегной. Это я, как садовод с большим стажем, заявляю.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:53:37 04-05-2023

Гость (17:39:51 03-05-2023) Зато их урожаю по осени завидовать будете.... мне не нужен их урожай. у меня дача для отдыха , а не для "раком постоять"

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:55:00 04-05-2023

Блестят , блестят у кота я..а ,неужели нет других проблем и не чем больше заняться нашим крючкотворам?

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:01:59 04-05-2023

Гость (17:39:51 03-05-2023) Зато их урожаю по осени завидовать будете.... Некоторые культуры удобрять навозом вообще нельзя. Ну и бесконтрольно его сыпать - тоже не вариант, что и в каких количествах там содержится, никто не знает.

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров