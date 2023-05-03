Россиян могут оштрафовать за забор на даче, и это не шутка

03 мая 2023, 17:00, Анастасия Бичакова

Фото: www.flickr.com

Amic.ru 26 апреля писал, что россиян будут штрафовать и сажать в тюрьму за выращивание некоторых роз. На этом наказания для садоводов не заканчиваются: получить немаленький штраф можно даже за забор на даче.

В каких случаях такое возможно и надо ли срочно сносить ограждение, чтобы не нарушить закон, – в разборе amic.ru.

1 За какой забор на даче могут оштрафовать? Оштрафовать могут за слишком высокий забор, если он препятствует попаданию света на соседний участок. А вдруг чьим-то растениям (или самим соседям) будет темно?

2 Каким по высоте может быть забор на даче? Максимально допустимая высота забора на даче – от 1,2 до 1,8 метра. Но это не единственное требование к дачному забору. Рассказываем: его можно сделать из определённого материала.

3 Интересно, и из какого материала может быть забор на даче? В идеале забор на даче может быть из сетки или любого другого решетчатого материала, следует из п. 6.2 СНиП 30-02-97. Он должен хорошо пропускать свет и не быть глухим.

4 А как же деревянный забор? Можно поставить деревянный забор на даче, если он не чрезмерно высокий и хорошо пропускает свет. Но желательно всё-таки согласовывать этот вопрос с соседями и правлением СНТ. Ведь если они пожалуются, что ваш забор по каким-то причинам затеняет их участок, то вас могут оштрафовать. И это не единственное возможное наказание.

5 Как могут наказать за слишком высокий забор на даче? Владельцу дачного участка могут дать предписание о демонтаже забора, если он выше допустимого и построен "не из того" материала. Вернёмся к штрафу. В таком случае он может достигнуть 5 тыс. рублей.