Всего в рейтинге оказалось 405 высших учебных заведений со всей страны

02 мая 2023, 15:30, ИА Амител

АлтГУ / Фото: пресс-служба вуза

Пять вузов Алтайского края вошли в число лучших в России в 2023 году. Соответствующий рейтинг составили молодёжное направление и служба исследований hh.ru.

Всего в рейтинге оказалось 405 высших учебных заведений со всей России. При оценке аналитики учитывали популярность вуза в регионе, востребованность выпускников вуза у работодателей, уровень ожидаемых зарплат выпускников, текущую трудоустроенность и величину опыта работы у них. В рамках подготовки списка были проанализированы свыше 2 млн резюме соискателей в возрасте 18-24 лет, а также 500 тысяч резюме выпускников 2021-2022 годов из 411 вузов страны.

Фото: hh.ru

Так, самую высокую строчку в рейтинге среди алтайских вузов занял Алтайский государственный университет – 44-е место. Средняя зарплата выпускника АлтГУ составляет 30 тысяч рублей. На 82 позиции расположился Алтайский государственный технический университет. Зарплата его выпускников заметно выше – 40 тысяч рублей. Оба вуза оказались в лидерах по востребованности у работодателей.

Следующим идёт Алтайский государственный педагогический университет – 266-е место. Вместе с тем по зарплатным ожиданиям лидируют выпускники Алтайского государственного медицинского университета (295-е место) – они рассчитывают на заработную плату 50 тысяч рублей в среднем. Алтайский государственный аграрный университет находится на 301-м месте.

Среди сибирских вузов наиболее высокие позиции оказались у Томского государственного университета – 6-е место. В десятку лучших вузов страны вошли ВШЭ (Москва), РАНХиГС (Москва), Университет "Синергия" (Москва), СПбПУ (Санкт-Петербург), а также Казанский федеральный университет (Республика Татарстан).