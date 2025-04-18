Пять жителей Алтайского края заразились сибирским клещевым тифом

От присасывания клещей пострадали 394 жителя региона

18 апреля 2025, 20:28, ИА Амител

Клещ / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

За прошедшую неделю от присасывания клещей пострадали 394 жителя Алтайского края. Как сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону, специалисты выявили пять случаев заболевания сибирским клещевым тифом, в том числе три случая – среди детей.

От укусов пострадали жители Новичихинского, Быстроистокского, Первомайского, Калманского и Хабарского районов. Лиц, заболевших другими клещевыми инфекциями, не выявлено.

Всего с начала сезона клещей, который в этот раз стартовал 21 марта, медики выявили 472 случая укусов паукообразных в 55 территориях региона. Среди пострадавших – 142 барнаульца.