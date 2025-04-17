В мэрии рассказали, какие территории Барнаула уже обработали от клещей

Среди них Нагорный парк и площадь Мира

17 апреля 2025, 16:45, ИА Амител

Обработка от клещей / Фото: barnaul.org

В Барнауле продолжаются работы по обработке общественных территорий от клещей, сообщили в мэрии.

Работы ведутся подрядчиком по контракту с МБУ "Благоустройство и озеленение". Обработку проведут четыре раза – с апреля по сентябрь.

"Сейчас идет первичная обработка, которая началась 12 апреля. Продлится она ориентировочно две недели в зависимости от погодных условий. За это время подрядчиком будет обработано 36 общественных пространств", – отметили в администрации.

Специалисты уже обработали территории Нагорного парка, Мизюлинской рощи, площади Мира и аллеи на Аванесова, Исакова и Космонавтов.

Кроме того, эти работы провели в Южном: на зеленой зоне от улицы Герцена, 6, до улицы Белинского, возле Дворца культуры, на аллее Чепурко и в сквере у Мемориала воинам, погибшим в локальных войнах.

В планах также обработать парк "Юбилейный", площади Сахарова и Советов, Мемориал Славы, сквер имени Германа Титова и многие другие локации.

Информация о проведении обработки размещена на временных информационных стендах. В течение двух дней после обработки лучше воздержаться от прогулок по газонам и под деревьями.

За прошедшую неделю от присасывания клещей в Алтайском крае пострадали 68 человек. Всего с начала эпидсезона (21 марта) в поликлиники региона с жалобами на укусы членистоногих обратились 78 человек.