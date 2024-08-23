Пятая часть россиян считает оправданным невозврат кредитных денег
В их число входит молодежь из небольших городов
23 августа 2024, 09:55, ИА Амител
Согласно опросу аналитического центра НАФИ, большинство россиян (71%) не одобряют отказ от возврата кредита. Однако пятая часть граждан (20%) допускает возможность невыплаты кредита в случае наличия веских причин, как сообщает РБК.
Исследование показало, что среди тех, кто не одобряет отказ от возврата кредита, преобладают семейные люди старше 35 лет с высшим образованием. В то же время, среди тех, кто допускает возможность невыплаты кредита, чаще встречаются молодые люди до 35 лет из небольших городов, живущие в больших семьях.
По сравнению с 2015 годом отношение россиян к вопросу невозврата кредитов изменилось. Девять лет назад 55% опрошенных считали невыплату неправильной, а 37% допускали такую возможность.
Среди веских причин, которые респонденты назвали для невозврата кредита, были внезапно возникшие обстоятельства, такие как экономический кризис, болезнь, потеря работы или развод (42%). Также упоминались сокрытие банком реальной стоимости кредита (30%) и одностороннее увеличение кредитором процентной ставки и платежей (30%).
Опрос проводился по всей России в июне текущего года. В нём приняли участие 1600 человек.
09:59:02 23-08-2024
От многого немножко - на кража, а дележка...
10:03:53 23-08-2024
Пятая часть готова кинуть
10:21:06 23-08-2024
Грабь награбленное?
10:52:43 23-08-2024
Зачем тогда берёте кредиты? Считаете нормальным кинуть? Ну тогда будьте готовы, что вас до трусов разденут. Ибо эта "молодёжь из небольших городков, но из больших семей" мозга не имеет, чтобы кинуть без последствий.
11:11:17 23-08-2024
Ну вот и не платить им от государства ничего. Сказать ваши единомышленники 300 ярдов заморозили и не хотят возвращать, вот поэтому вам ни пенсий ни бесплатного образования ни каких маткапиталов.
12:20:47 23-08-2024
Ну а чо? Раскольников вон бабку из микрозайма вообще завалил. Так что нынешние ростовщики рискуют пока только прибылями.
13:18:27 23-08-2024
Гость (12:20:47 23-08-2024) Ну а чо? Раскольников вон бабку из микрозайма вообще завалил... 1. убийство двух и более лиц. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ - до 20 лет вроде. + "г" ч. 2 ст. 105 УК РФ (лиза была беременна)
2. "б" «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ - разбой на тогдашних 317 рублей (на сейчас 1,9 млн рублей) - особо крупный ущерб,Ю «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ - до 15 лет.
есть кнешно правила сложения и поглощения сроков - но тут пожизненно.
вобщем веселая там история с родькой-юристом, чисто концовка короля лир - кого не замочили тот сел надолго.
12:33:44 23-08-2024
Микрокредитным вообще не надо отдавать. Набирать пока дают и банкротится.
13:59:45 23-08-2024
Если ты взял в долг сто рублей то это твоя проблема а если миллион это проблема того кто тебе этот миллион давал (русская народная пословица)
19:59:16 23-08-2024
Гость (13:59:45 23-08-2024) Если ты взял в долг сто рублей то это твоя проблема а если м... нет такой пословицы
23:40:36 23-08-2024
Гость (19:59:16 23-08-2024) нет такой пословицы... Теперь есть