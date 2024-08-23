Пятая часть россиян считает оправданным невозврат кредитных денег

В их число входит молодежь из небольших городов

23 августа 2024, 09:55, ИА Амител

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Согласно опросу аналитического центра НАФИ, большинство россиян (71%) не одобряют отказ от возврата кредита. Однако пятая часть граждан (20%) допускает возможность невыплаты кредита в случае наличия веских причин, как сообщает РБК.

Исследование показало, что среди тех, кто не одобряет отказ от возврата кредита, преобладают семейные люди старше 35 лет с высшим образованием. В то же время, среди тех, кто допускает возможность невыплаты кредита, чаще встречаются молодые люди до 35 лет из небольших городов, живущие в больших семьях.

По сравнению с 2015 годом отношение россиян к вопросу невозврата кредитов изменилось. Девять лет назад 55% опрошенных считали невыплату неправильной, а 37% допускали такую возможность.

Среди веских причин, которые респонденты назвали для невозврата кредита, были внезапно возникшие обстоятельства, такие как экономический кризис, болезнь, потеря работы или развод (42%). Также упоминались сокрытие банком реальной стоимости кредита (30%) и одностороннее увеличение кредитором процентной ставки и платежей (30%).

Опрос проводился по всей России в июне текущего года. В нём приняли участие 1600 человек.