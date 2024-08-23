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Пятая часть россиян считает оправданным невозврат кредитных денег

В их число входит молодежь из небольших городов

23 августа 2024, 09:55, ИА Амител

Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/857088
Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/857088

Согласно опросу аналитического центра НАФИ, большинство россиян (71%) не одобряют отказ от возврата кредита. Однако пятая часть граждан (20%) допускает возможность невыплаты кредита в случае наличия веских причин, как сообщает РБК.

Исследование показало, что среди тех, кто не одобряет отказ от возврата кредита, преобладают семейные люди старше 35 лет с высшим образованием. В то же время, среди тех, кто допускает возможность невыплаты кредита, чаще встречаются молодые люди до 35 лет из небольших городов, живущие в больших семьях.

По сравнению с 2015 годом отношение россиян к вопросу невозврата кредитов изменилось. Девять лет назад 55% опрошенных считали невыплату неправильной, а 37% допускали такую возможность.

Среди веских причин, которые респонденты назвали для невозврата кредита, были внезапно возникшие обстоятельства, такие как экономический кризис, болезнь, потеря работы или развод (42%). Также упоминались сокрытие банком реальной стоимости кредита (30%) и одностороннее увеличение кредитором процентной ставки и платежей (30%).

Опрос проводился по всей России в июне текущего года. В нём приняли участие 1600 человек.

опросы кредит

Комментарии 11

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Гость

09:59:02 23-08-2024

От многого немножко - на кража, а дележка...

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Гость

10:03:53 23-08-2024

Пятая часть готова кинуть

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Гость

10:21:06 23-08-2024

Грабь награбленное?

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Гость

10:52:43 23-08-2024

Зачем тогда берёте кредиты? Считаете нормальным кинуть? Ну тогда будьте готовы, что вас до трусов разденут. Ибо эта "молодёжь из небольших городков, но из больших семей" мозга не имеет, чтобы кинуть без последствий.

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Гость

11:11:17 23-08-2024

Ну вот и не платить им от государства ничего. Сказать ваши единомышленники 300 ярдов заморозили и не хотят возвращать, вот поэтому вам ни пенсий ни бесплатного образования ни каких маткапиталов.

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Гость

12:20:47 23-08-2024

Ну а чо? Раскольников вон бабку из микрозайма вообще завалил. Так что нынешние ростовщики рискуют пока только прибылями.

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Мусик

13:18:27 23-08-2024

Гость (12:20:47 23-08-2024) Ну а чо? Раскольников вон бабку из микрозайма вообще завалил... 1. убийство двух и более лиц. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ - до 20 лет вроде. + "г" ч. 2 ст. 105 УК РФ (лиза была беременна)
2. "б" «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ - разбой на тогдашних 317 рублей (на сейчас 1,9 млн рублей) - особо крупный ущерб,Ю «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ - до 15 лет.
есть кнешно правила сложения и поглощения сроков - но тут пожизненно.
вобщем веселая там история с родькой-юристом, чисто концовка короля лир - кого не замочили тот сел надолго.

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Гость

12:33:44 23-08-2024

Микрокредитным вообще не надо отдавать. Набирать пока дают и банкротится.

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Гость

13:59:45 23-08-2024

Если ты взял в долг сто рублей то это твоя проблема а если миллион это проблема того кто тебе этот миллион давал (русская народная пословица)

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Гость

19:59:16 23-08-2024

Гость (13:59:45 23-08-2024) Если ты взял в долг сто рублей то это твоя проблема а если м... нет такой пословицы

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Гость

23:40:36 23-08-2024

Гость (19:59:16 23-08-2024) нет такой пословицы... Теперь есть

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