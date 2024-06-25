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Пятая часть "Шрека" может выйти в 2025 году

В дальнейшем зрителей ждет отдельный мультфильм про Осла

25 июня 2024, 13:46, ИА Амител

Кадр из мультфильма "Шрек навсегда" (2010)
Кадр из мультфильма "Шрек навсегда" (2010)

Мультфильм "Шрек 5" может выйти в 2025 году, рассказал изданию Collider актер Эдди Мерфи, который подарил свой голос Ослу.

По словам комика, он уже записал часть реплик для этого персонажа.

Также в будущем зрителей ждет и отдельный фильм про Осла, но трудиться над ним начнут только после выхода основного мультфильма, отметил он.

Первая часть "Шрека" вышла в 2001 году, а релиз последней, четвертой части состоялся в 2010-м. Помимо оригинальных фильмов, во франшизу входят два спин-оффа про Кота в сапогах в озвучке Антонио Бандераса.

культура Кино

Комментарии 5

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Мусик

14:44:06 25-06-2024

и кому нужен тупой мульт о людоеде и осле?
только прыщавым и дрищавым лузерам-подпиндосникам.

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Гость

15:37:53 25-06-2024

Мусик (14:44:06 25-06-2024) и кому нужен тупой мульт о людоеде и осле?только прыщавы...
А ты себя очень успешным считаешь, потому что каждый день сообщения строчишь, мамкин блогер?

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Гость

15:45:27 25-06-2024

Гость (15:37:53 25-06-2024) А ты себя очень успешным считаешь, потому что каждый ден... ))))

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Мусик

16:02:48 25-06-2024

Гость (15:37:53 25-06-2024) А ты себя очень успешным считаешь, потому что каждый ден... предотпуск. мне можно.

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Гость

17:04:59 25-06-2024

в 2025 году --- если все будет в порядке

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