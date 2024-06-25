Пятая часть "Шрека" может выйти в 2025 году

В дальнейшем зрителей ждет отдельный мультфильм про Осла

25 июня 2024, 13:46, ИА Амител

Кадр из мультфильма "Шрек навсегда" (2010)

Мультфильм "Шрек 5" может выйти в 2025 году, рассказал изданию Collider актер Эдди Мерфи, который подарил свой голос Ослу.

По словам комика, он уже записал часть реплик для этого персонажа.

Также в будущем зрителей ждет и отдельный фильм про Осла, но трудиться над ним начнут только после выхода основного мультфильма, отметил он.

Первая часть "Шрека" вышла в 2001 году, а релиз последней, четвертой части состоялся в 2010-м. Помимо оригинальных фильмов, во франшизу входят два спин-оффа про Кота в сапогах в озвучке Антонио Бандераса.