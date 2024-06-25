Пятая часть "Шрека" может выйти в 2025 году
В дальнейшем зрителей ждет отдельный мультфильм про Осла
25 июня 2024, 13:46, ИА Амител
Кадр из мультфильма "Шрек навсегда" (2010)
Мультфильм "Шрек 5" может выйти в 2025 году, рассказал изданию Collider актер Эдди Мерфи, который подарил свой голос Ослу.
По словам комика, он уже записал часть реплик для этого персонажа.
Также в будущем зрителей ждет и отдельный фильм про Осла, но трудиться над ним начнут только после выхода основного мультфильма, отметил он.
Первая часть "Шрека" вышла в 2001 году, а релиз последней, четвертой части состоялся в 2010-м. Помимо оригинальных фильмов, во франшизу входят два спин-оффа про Кота в сапогах в озвучке Антонио Бандераса.
14:44:06 25-06-2024
и кому нужен тупой мульт о людоеде и осле?
только прыщавым и дрищавым лузерам-подпиндосникам.
15:37:53 25-06-2024
Мусик (14:44:06 25-06-2024) и кому нужен тупой мульт о людоеде и осле?только прыщавы...
А ты себя очень успешным считаешь, потому что каждый день сообщения строчишь, мамкин блогер?
15:45:27 25-06-2024
Гость (15:37:53 25-06-2024) А ты себя очень успешным считаешь, потому что каждый ден... ))))
16:02:48 25-06-2024
Гость (15:37:53 25-06-2024) А ты себя очень успешным считаешь, потому что каждый ден... предотпуск. мне можно.
17:04:59 25-06-2024
в 2025 году --- если все будет в порядке