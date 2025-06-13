Их мать с ожогами увезли в больницу

13 июня 2025, 14:55, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Московской области пятеро детей погибли при пожаре в частном доме. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального Следственного комитета.

13 июня в ходе ликвидации огня пожарные обнаружили тела пятерых детей, когда тушили деревянный жилой дом в поселке Куровское Орехово-Зуевского городского округа. Подчеркивается, что самому младшему из них – два месяца, старшему – 17 лет. Мать несовершеннолетних с ожогами доставили в городскую больницу.

"По данному факту следователем территориального следственного отдела ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело (часть 3 статья 109 УК РФ)", – рассказали в ведомстве.

В пресс-службе также отметили, что следователи и криминалисты будут осматривать место происшествия, когда пожар потушат. Причины возгорания выясняют.