Пятерых человек спасли при пожаре в многоквартирном доме в Алтайском крае

С огнем боролись 18 человек

01 июля 2023, 11:30, ИА Амител

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

В Бийске при ночном пожаре в многоквартирном доме на улице Пугачева огнеборцы спасли пятерых человек, еще восемь эвакуированы.

Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, в одной из квартир горели вещи, в результате чего образовалось задымление.

Возгорание оперативно потушили на площади 10 "квадратов". На месте работали 18 человек личного состава, а также три автоцистерны и автолестница. Причину выясняют.

Ранее пожарные в поселке Центральном Барнаула эвакуировали восьмерых человек из трехэтажного дома, где загорелась одна из квартир.