Пятерых мужчин объявили в розыск по делу о нападении на полицейских в Карачаевске

22 апреля преступники расстреляли правоохранителей, забрали табельное оружие и уехали

23 апреля 2024, 17:37, ИА Амител

Форма сотрудников полиции / Фото: amic.ru

Пятерых мужчин в возрасте от 25 до 35 лет объявили в розыск по делу о нападении на полицейских в Карачаево-Черкессии. Как сообщает телеканал "360", об этом заявили в региональном управлении СКР.

По данным следствия, к преступлению причастны 30-летний Казбек Джазаев, 27-летний Руслан и 25-летний Ахмат Элькановы, 36-летний Руслан Семенов и 35-летний Владимир Аверьянов.

По версии следователей, 22 апреля преступники расстреляли полицейских, забрали табельное оружие и уехали. Возбуждено уголовное дело по трем статьям УК РФ. Подозреваемые в розыске.

Известно, что двое полицейских погибли на месте. Третьего пострадавшего правоохранителя госпитализировали.