В Барнауле проводят проверку из-за физрука, давшего пощечину ученику за баловство

Комитет по образованию города разбирается в ситуации

04 октября 2023, 09:39, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В мэрии Барнаула прокомментировали сообщения о том, что учитель физкультуры одной из городских школ дал ученику пощечину. Как рассказали в администрации, комитетом по образованию города инициирована проверка по фактам, изложенных в СМИ.

Напомним, что семья ребенка переехала из Новосибирска в Барнаул. В школе мальчик получил освобождение от физкультуры. На уроке он баловался с другом. Учитель сначала сделал замечание, а потом подошел и ударил ученика по щеке.

Мать решила разобраться в ситуации, но в школе сказали, что запись с камер из спортзала посмотреть нельзя. Позже видео удалось посмотреть, однако, как отметила мама мальчика, над ним к тому моменту "кто-то поработал".