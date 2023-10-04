В Барнауле проводят проверку из-за физрука, давшего пощечину ученику за баловство
Комитет по образованию города разбирается в ситуации
04 октября 2023, 09:39, ИА Амител
В мэрии Барнаула прокомментировали сообщения о том, что учитель физкультуры одной из городских школ дал ученику пощечину. Как рассказали в администрации, комитетом по образованию города инициирована проверка по фактам, изложенных в СМИ.
Напомним, что семья ребенка переехала из Новосибирска в Барнаул. В школе мальчик получил освобождение от физкультуры. На уроке он баловался с другом. Учитель сначала сделал замечание, а потом подошел и ударил ученика по щеке.
Мать решила разобраться в ситуации, но в школе сказали, что запись с камер из спортзала посмотреть нельзя. Позже видео удалось посмотреть, однако, как отметила мама мальчика, над ним к тому моменту "кто-то поработал".
10:10:05 04-10-2023
ну обвинение в рукоприкладстве это еще по легкому тарифу сейчас модно в педофилии
10:17:57 04-10-2023
А мама сама сыну не хочет ремня дать? Обнаглели эти мамаши! Лучше бы занялась воспитанием своего чада. Еще не известно, что "учудил" "ребенок".
10:37:06 04-10-2023
Гость (10:17:57 04-10-2023) А мама сама сыну не хочет ремня дать? Обнаглели эти мамаши! ... да что бы ни учудил. Бить детей нельзя!!! Ни педагогам , ни родителям
12:07:46 04-10-2023
Гость (10:37:06 04-10-2023) да что бы ни учудил. Бить детей нельзя!!! Ни педагогам , ни... Бить?!.. и пощечина чуть-чуть разные вещи..
12:36:49 04-10-2023
Гость (12:07:46 04-10-2023) Бить?!.. и пощечина чуть-чуть разные вещи.. ... Ответьте на один вопрос - согласны, чтобы вам дали пощечину? И чтобы тому, кто дал, ничего за это не было. Ну он же не сильно, и вообще это не битье. Только без разговоров о том, что вы "ничего не сделали". Предположим, с точки зрения вашего оппонента все же вы неправы.
20:42:47 04-10-2023
Гость (12:36:49 04-10-2023) Ответьте на один вопрос - согласны, чтобы вам дали пощечину?... А давайте по другому. Что бы вы сделали если бы вас просто оскорбляли, "вытирали об вас ноги" и игнорировали все ваши просьбы так не делать?
16:52:24 04-10-2023
Кто здесь одобряет пощечины. То есть вы сами не против, что ВАС начальник будет по морде бить каждый раз, когда посчитает что вы в чём-то провинились?
15:42:18 04-10-2023
Гость (10:37:06 04-10-2023) да что бы ни учудил. Бить детей нельзя!!! Ни педагогам , ни... ЭТО ДОКАЗАНО,ЧТО БЫЛА ПОЩЕЧИНА???Вы не знаете современных детей! Они такое могут придумать, что вам и не снилось!
18:24:17 04-10-2023
Гость (15:42:18 04-10-2023) ЭТО ДОКАЗАНО,ЧТО БЫЛА ПОЩЕЧИНА???Вы не знаете современных де... Давай тебя побьем, а потом доказывай, что это было на самом деле?
10:18:03 04-10-2023
Почему яжемать считает, что ее чадо вправе срывать урок, мешать нормальным детям заниматься и издеваться над взрослым человеком- учителем? Пусть подумает, что будет с ней самой, когда ее утырок вырастет...
19:37:35 04-10-2023
Гость (10:18:03 04-10-2023) Почему яжемать считает, что ее чадо вправе срывать урок, меш... ну и пусть тогда вас начальник тоже по вашим праведным щщам врежет за кривую распечатку, ачотакова
10:22:59 04-10-2023
Кстати, в элитных учебных заведениях Великобритании до сих пор присутствуют телесные наказания. А вот малолетним мартышкам из недоразвитых стран в простых школах там все позволено. Просто в элитных школах занимаются воспитанием, а обезьяны предоставлены сами себе. Можно поразмышлять об этом на досуге...
10:31:14 04-10-2023
Гость (10:22:59 04-10-2023) Кстати, в элитных учебных заведениях Великобритании до сих п... Бггг.... Ну да. А в закрытых школах для мальчиков процветали однополые отношения и фиг знает что еще) Вообще поражает количество людей, полагающих, что бить - это воспитывать. Видимо, это примерно те же самые люди, которые считают, что насиловать женщин нельзя, конечно, но вот если она оделась не так, как им хочется\не так посмотрела\не в то время вышла на улицу\что угодно на их выбор - то можно. Аточоона. "Нормальные" вы наши...
10:35:48 04-10-2023
Гость (10:31:14 04-10-2023) Бггг.... Ну да. А в закрытых школах для мальчиков процветали... Про однополые отношения- это из личного опыта? Просто, похоже, писал однополовец....
10:43:46 04-10-2023
Гость (10:35:48 04-10-2023) Про однополые отношения- это из личного опыта? Просто, похож... Ну да, конечно, кроме "атысамтакой" аргументации нет) Вы, кстати, как мой пол определили, стесняюсь спросить?..
10:51:01 04-10-2023
Гость (10:43:46 04-10-2023) Ну да, конечно, кроме "атысамтакой" аргументации нет) Вы, кс... Обиделся, голубок? Значит, я угадал?
10:54:41 04-10-2023
Гость (10:51:01 04-10-2023) Обиделся, голубок? Значит, я угадал?... Да мне просто поржать над твоими потугами. Еще б в интернетиках на кого-то обижаться) Так пол-то ты как определил?)
15:20:18 05-10-2023
Гость (10:54:41 04-10-2023) Да мне просто поржать над твоими потугами. Еще б в интернети... Так тыж человекоподобное и бесполое существо...
10:39:17 04-10-2023
Гость (10:31:14 04-10-2023) Бггг.... Ну да. А в закрытых школах для мальчиков процветали... Какой-то нездоровый интерес к однополым связям. О чем бы не пошел разговор, все некоторые к этому непотребству сводят.
10:50:18 04-10-2023
Гость (10:39:17 04-10-2023) Какой-то нездоровый интерес к однополым связям. О чем бы не ... Вы из моего комментария только это вынесли?) Вам говорят, что воспитание в закрытых школах, где практиковались физические наказания, было калечащим и там была куча трэша помимо этого, вы - "аррря, фиксация". Вы бы лучше нашим депутатам попеняли, у них-то без этой темы вообще ни один день уже не обходится)
11:18:06 04-10-2023
Гость (10:31:14 04-10-2023) Бггг.... Ну да. А в закрытых школах для мальчиков процветали... вам и это не помогло?
10:51:30 04-10-2023
Гость (10:22:59 04-10-2023) Кстати, в элитных учебных заведениях Великобритании до сих п... Что ты, пролетарий из провинциального Барнаула, можешь знать про "элитные" учебные заведения Англии? Тебе в газете Правда в 1885 году подобное рассказывали?
11:06:21 04-10-2023
Гость (10:51:30 04-10-2023) Что ты, пролетарий из провинциального Барнаула, можешь знать... Оба-на! Элитарий из офшорной аристократии прорезался в наших рядах...
11:13:52 04-10-2023
Гость (11:06:21 04-10-2023) Оба-на! Элитарий из офшорной аристократии прорезался в наших... В ваших рядах только быдло и прорезается. Я же к вам близко не приближаюсь.
19:36:36 04-10-2023
Гость (10:22:59 04-10-2023) Кстати, в элитных учебных заведениях Великобритании до сих п... неправда. у подруги трое детей в школах Британии, НЕТ там такого, вы врете
10:30:05 04-10-2023
пока не будет достойной ответственности обоих сторон этот бардак будет продолжаться
10:44:23 04-10-2023
гость (10:30:05 04-10-2023) пока не будет достойной ответственности обоих сторон этот ба... Абсолютно с вами согласен. Учителя должны иметь право выгонять таких "учеников" из школы. Тогда и проблем никаких не возникнет. А сейчас малолетний утырок может вытворять что угодно, а его одичалая яжемать будет брызгать слюнями на учителя и ябедничать в гороно, если на ее чадо косо посмотрят. Учителя полностью беспомощны и бесправны. Выгнать такое чудо из школы, чтобы другим не мешало уиться- проблема будет решена. Пусть мамашка нанимает репетиторов и ставит им за свои деньги любые условия. Если кто поведется...
10:53:01 04-10-2023
Гость (10:44:23 04-10-2023) Абсолютно с вами согласен. Учителя должны иметь право выгоня... Так с этим никто и не спорит. Должны быть классы коррекции, должен быть механизм для того, чтобы убрать малолетнего гопника из школы и т.д. Но при этом бить детей все же нельзя.
10:53:36 04-10-2023
Гость (10:44:23 04-10-2023) Абсолютно с вами согласен. Учителя должны иметь право выгоня... Лексикон достойный быдла: утырок, одичалая яжемать, брызгать слюнями... Вообще не буду удивлен, если у вас фамилия Шариков.
11:01:51 04-10-2023
Гость (10:53:36 04-10-2023) Лексикон достойный быдла: утырок, одичалая яжемать, брызгать... Ну так если вы и есть-быдло-яжемать, то с вами и разговаривают на доступном вам наречии...
11:15:49 04-10-2023
Гость (10:53:36 04-10-2023) Лексикон достойный быдла: утырок, одичалая яжемать, брызгать... а вам до такой степени не нравятся неологизмы, что вы готовы прировнять человека к скоту? для справки: слово "быдло" пришло из польского языка приблизительно в 18 веке и означает "скот".
11:19:44 04-10-2023
Элен без ребят (11:15:49 04-10-2023) а вам до такой степени не нравятся неологизмы, что вы готовы... Этимологию этого слова я знаю и применяю уместно ситуации.
12:47:34 04-10-2023
Гость (11:19:44 04-10-2023) Этимологию этого слова я знаю и применяю уместно ситуации.... стоимость применения данного слова регулируется статьей 5.61. КоАП РФ. и, если, человек, которого вы публично оскорбили, сочтет для себя необходимым вас наказать, то легко может это сделать. думаю, тысяч в пять суд оценит ваше осознанное применение слов.
11:48:11 04-10-2023
Гость (10:53:36 04-10-2023) Лексикон достойный быдла: утырок, одичалая яжемать, брызгать... уважаемая при уплате некоторой суммы, в размере половины зарплаты,за вашего дитеночка,ваше мировоззрение на воспитание в корне поменяется,а то привыкли-кто то вам должен,а вы нет(и чтоб прекратить бесполезный спор-учитель от слова учить,а не воспитывать и эта обязанность лежит на вас как раз)
11:08:20 04-10-2023
Гость (10:44:23 04-10-2023) Абсолютно с вами согласен. Учителя должны иметь право выгоня... Выгонять. Но не лупить. Один пощечину влепит, второй стулом огреет. И до чего мы дойдем?
11:41:36 04-10-2023
Гость (10:44:23 04-10-2023) Абсолютно с вами согласен. Учителя должны иметь право выгоня... ответственность-не выгонять,а наказание и лучше всего рублем,и в связи что за детей пока не совершеннолетние отвечают родители,то пусть они и платят штрафы,а после уплаты некоторой суммы у многих яжемать проснется родительский инстинкт и они займутся воспитанием своих деточек
10:33:57 04-10-2023
Бить конечно нельзя, но некоторые только так и понимают...
11:09:53 04-10-2023
Гость (10:33:57 04-10-2023) Бить конечно нельзя, но некоторые только так и понимают... ... а вы пробовали обьяснять? ВАШ ребенок понимает слова или оплеухи. Только не надо говорить"Меня отец порол , и я нормальным вырос"
10:48:37 04-10-2023
Не порото, не матерено - кто Родину защищать будет от империалистических хищников?!
10:50:13 04-10-2023
Просто поражен количеству умственно покалеченных людей на этом ресурсе. Это не просто взрослый, это педагог, учитель. Напротив него ребёнок восьми лет. Вы обвиняете ребёнка в "плохом" поведении. Вы тупо не понимаете, что это еще ребенок. Вы видели как ещё мЕньшего возраста дети ведут себя в общественных местах громко, капризничают, орут, плачут. Вы считаете пятилеток, трёхлеток, грудных детей тоже можно бить? Вы задумайтесь: вы считаете нормальным бить ребёнка. Причём даже не своего, а чужого. А вот я вполне бы понял и поддержал действия родителя этого ребенка, который поломал бы этому физкультурнику и руки, и ноги. Какие же вы ничтожные и мерзкие...
10:59:56 04-10-2023
Гость (10:50:13 04-10-2023) Просто поражен количеству умственно покалеченных людей на эт... Умственного урода можешь увидеть в зеркале. Уберите ваших гопников из школ, обучайте их на дому так, как вам нравится. Дайте учиться детям, которые этого хотят...
11:12:58 04-10-2023
Гость (10:59:56 04-10-2023) Умственного урода можешь увидеть в зеркале. Уберите ваших го... Учиться на уроке физкультуры? Видимо вы только эти уроки и посещали. Остаётся только пожалеть ваших детей, если они у вас есть. И пожалеть бедную женщину, согрешившую с вами. А на ваши оскорбления реагировать не собираюсь, считаю это ниже собственного достоинства.
11:19:51 04-10-2023
Гость (11:12:58 04-10-2023) Учиться на уроке физкультуры? Видимо вы только эти уроки и п... а ваш, мало того, что гопник, еще и жЫрный, по всей видимости, раз фикультуру недолюбливаете. да, от осинки не родятся ананасы...
11:22:11 04-10-2023
Элен без ребят (11:19:51 04-10-2023) а ваш, мало того, что гопник, еще и жЫрный, по всей видимост... Вы с таким пылом вступили в дискуссию) Не удивлен, что вы "без ребят"...
11:28:41 04-10-2023
Гость (10:59:56 04-10-2023) Умственного урода можешь увидеть в зеркале. Уберите ваших го... а с чего вы сделали вывод о том, что ребенок гопник? В статье написано "Баловался". Это может быть что угодно. Мог в одноклассников гантелями кидаться. А мог разговаривать. Любое из этих действий с вашей точки зрения достойно титула "ГОПНИК" и оплеухи?
11:00:47 04-10-2023
Гость (10:50:13 04-10-2023) Просто поражен количеству умственно покалеченных людей на эт... Слушайте, эти люди пишут книги (!) о том, как их соблазняют двухлетние девочки. Так что да, они считают, что можно и нужно бить и двухлетних, и пятилетних. Более того, они считают это воспитанием. Была тут у меня как-то ... ну дискуссией это назвать, конечно, сложно... Человек искренне не понимал, что ребенок, которого бьют, "хорошим" не будет. Он просто будет скрываться и обманывать, чтобы не били. И делать то, что ему запрещают делать тогда, когда будет думать, что его не поймают. Будет учиться не попадаться. "Нас били, и мы нормальными выросли" во всей красе. Тюремная иерархия в качестве скрепы.
11:01:15 04-10-2023
Гость (10:50:13 04-10-2023) Просто поражен количеству умственно покалеченных людей на эт... "бить ребёнка" ... Если бы физрук реально ударил , яжматери не потребовалось бы видео для доказательства.
11:12:24 04-10-2023
Малолетний оболтус получил подзатыльник. Офигенный повод почесать языки всех яжематей и прочих специалистов образования. Учителя жалко...
11:17:20 04-10-2023
Гость (11:01:15 04-10-2023) "бить ребёнка" ... Если бы физрук реально ударил , яжматери ... Вам нужен был перелом основания черепа в качестве подтверждения?
11:03:27 04-10-2023
Гость (10:50:13 04-10-2023) Просто поражен количеству умственно покалеченных людей на эт... Это, походу, Вы не понимаете. Вот когда такой ребенок плюнет Вам в лицо или пнёт. Просто так. Он ведь ребёнок и ему стало скучно. А на словесные замечания он не реагирукт.
11:18:39 04-10-2023
Гость (11:03:27 04-10-2023) Это, походу, Вы не понимаете. Вот когда такой ребенок плюнет... Женщина вас назвала быдлом. Является ли это для вас основанием "втащить" ей в "рыло"?
11:32:12 04-10-2023
Гость (11:18:39 04-10-2023) Женщина вас назвала быдлом. Является ли это для вас основани... Для таких как он - вполне. "За базар надо отвечать", как они говорят. Все эти разговоры про "воспитание"и "поведение" - это ж не про то. Это про иерархию и власть. Вполне себе тюремную. Кто сильный, тот и прав. Государство имеет их, они хотят иметь хоть кого-то. До кого могут дотянуться. Бьют не из каких-то благих побуждений, а просто потому, что могут. Того, кто слабее и ответить не может. Никто ж не "воспитывает" ссущего на остановке амбала.
11:36:43 04-10-2023
Гость (11:32:12 04-10-2023) Для таких как он - вполне. "За базар надо отвечать", как они... Таких как он- это каких. Как вы по 3 предложениям в статье диагноз-то посиавили? Расскажите мне, какой это мальчик, по -вашему?. Я вот кроме того, что он освобожден от физры и того что он БАЛОВАЛСЯ на уроке , ничего о личности мальчика сказать не могу. А вы?
11:49:56 04-10-2023
Гость (11:36:43 04-10-2023) Таких как он- это каких. Как вы по 3 предложениям в статье д... А при чем здесь вообще мальчик? О_о? Я разве про него пишу? Вы не пробовали, прежде чем писать задавать, прочитать вопрос человека и мой ему ответ?)
11:16:03 04-10-2023
Гость (10:50:13 04-10-2023) Просто поражен количеству умственно покалеченных людей на эт... прыщавый полупокер бултыхающийся в либеральном болоте АГУ ?
11:21:10 04-10-2023
гость (11:16:03 04-10-2023) прыщавый полупокер бултыхающийся в либеральном болоте АГУ ?... Простите, вы представились, но я не стану с вами общаться. Мне такие как вы не интересны.
11:36:58 04-10-2023
Гость (11:21:10 04-10-2023) Простите, вы представились, но я не стану с вами общаться. М... жизнь все поправит в вашей буйной голове и вы получите от нее не только пощечины ...
11:17:10 04-10-2023
Гость (10:50:13 04-10-2023) Просто поражен количеству умственно покалеченных людей на эт... напомнить вам, как онижедети в Одессе людей живьем жгли в Доме профсоюзов?
11:25:08 04-10-2023
Элен без ребят (11:17:10 04-10-2023) напомнить вам, как онижедети в Одессе людей живьем жгли в До... Мадам, вы не то чтобы тёплое и мягкое попутали, вы просто кардинально противоположные вещи сравнили. Здесь с одной стороны взрослый педагог с другой стороны шаливший восьмилетний ребенок. Ребенок не пил водку, не матерился, не бил других детей, он просто смеялся со своим другом. А вы про преступление нацистов в Одессе в этом контексте упоминаете... Что у вас в голове твориться - мне неведомо. Вы больная, гражданочка...
11:34:34 04-10-2023
Гость (11:25:08 04-10-2023) Мадам, вы не то чтобы тёплое и мягкое попутали, вы просто ка... а, в вашем мире, видимо, кто первый халат надел, тот и доктор? тогда вам не ко мне.
11:33:28 04-10-2023
Гость (10:50:13 04-10-2023) Просто поражен количеству умственно покалеченных людей на эт... в моем детстве, а это 80-е годы не было диких орущих детей на улицах, потому что родители учили своих детей как вести себя на улице и в общественных местах. Чтобы за них краснеть не пришлось перед другими людьми. И учили их и словами в том числе. А сейчас яжемамки считают, что их ребенок может делать что угодно где угодно, ведь он ребенок! а то, что ребенок просто не воспитан и капризничает он от того, что родители ему потакают во всем и слов этот ребенок уже не понимает. А страдают от этого окружающие люди. И в произошедшей ситуации в школе надо разбираться объективно, а не сразу учителя обвинять.
11:41:53 04-10-2023
Гость (11:33:28 04-10-2023) в моем детстве, а это 80-е годы не было диких орущих детей н... "Учитель" ударил ученика. Разбираться можно хоть до потери пульса, но УК однозначно будет на стороне ребенка. Это раз. Два - насчет "не было орущих детей" - да-да, конечно. Почему-то в других темах постоянно рассказывают о том, как лазили по стройкам, прыгали с гаражей и всякое такое. Не то что "эти нынешние неженки". И я прямо вижу, как несется ватага по кварталу, играя в казаки-разбойники, и все это исключительно молча)
11:58:03 04-10-2023
Гость (11:41:53 04-10-2023) "Учитель" ударил ученика. Разбираться можно хоть до потери п... игра и истерика на публику это немного разные вещи вообще то
12:04:47 04-10-2023
гость (11:58:03 04-10-2023) игра и истерика на публику это немного разные вещи вообще то... Ну расскажите мне, как вы воспитывали ребенка до года, чтобы он у вас никогда не орал на улице) С удовольствием послушаю. Или двух-трехлетку. Который не хочет в садик\поликлинику\еще куда-то или просто устал) Рев и ор - это не всегда каприз из-за недоданной игрушки, так-то.
12:21:42 04-10-2023
Гость (12:04:47 04-10-2023) Ну расскажите мне, как вы воспитывали ребенка до года, чтобы... вы сами подтвердили что игра и капризы несколько разные вещи и не надо путать эти случаи
12:29:47 04-10-2023
гость (12:21:42 04-10-2023) вы сами подтвердили что игра и капризы несколько разные вещи... Блин. "в моем детстве, а это 80-е годы не было диких орущих детей на улицах, потому что родители учили своих детей как вести себя на улице и в общественных местах". И да, записать рев от нежелания идти в садик в игры - это прямо сильно. Продолжайте ностальгировать по прекрасным временам, когда дети орали исключительно играя. Или не орали, вас не поймешь.
12:46:18 04-10-2023
Гость (12:29:47 04-10-2023) Блин. "в моем детстве, а это 80-е годы не было диких орущих ... не надо передергивать и играть словами,ор и рев по причине и ор и рев по капризу,это несколько разные вещи и на тот период капризы всегда пресекались и были за оные наказание,например-постоять в углу,но вам не понять этого,что вы сами и подтвердили
13:00:56 04-10-2023
гость (12:46:18 04-10-2023) не надо передергивать и играть словами,ор и рев по причине и... Как вы отличаете ор по причине и ор "без причины" (хотя там тоже может быть всякое, начиная с каприза потому, что ребенок плохо себя чувствует, но в силу возраста не способен это осознать) у чужих, абсолютно незнакомых вам детей?) Свечку около каждого держали? Да еще и с точностью определяете, что вот в 80-е годы весь ор был исключительно по причине, а сейчас - без причины) Это ж надо такое самомнение иметь...
14:23:09 04-10-2023
Гость (13:00:56 04-10-2023) Как вы отличаете ор по причине и ор "без причины" (хотя там ... тяжелый случай,а может простая демагогия,еще раз и медленно,в 80х годах капризы(термин КАПРИЗ думаю понятен) детей пресекали и наказывали,сейчас поощряют,вот и вся проблема
16:57:33 04-10-2023
гость (14:23:09 04-10-2023) тяжелый случай,а может простая демагогия,еще раз и медленно,... да не врите вы про 80-е годы. Снимите уже свои розовые очки.
16:56:35 04-10-2023
Гость (11:33:28 04-10-2023) в моем детстве, а это 80-е годы не было диких орущих детей н... Да полно утырков было в 80-е годы среди детей. И толпой на одного нападали. И объединялись в банды малолетние. Но хорошо же, когда склероз, да? Уже ничего не помните, кроме того, во что хочется верить.
11:07:47 04-10-2023
Сколько рассуждений, но сие действо не доказано, только слова мамы.
11:16:37 04-10-2023
Гость (11:07:47 04-10-2023) Сколько рассуждений, но сие действо не доказано, только слов... Конечно, в лучших традициях с видео "поработали". У нас же корпоративная солидарность везде... Не удивляйтесь тогда и медикам-убийцам и ментам-преступникам. Своя среда же не сдаёт своих...
11:13:38 04-10-2023
приговор суда на прошлой неделе ... тренер преподаватель выгнал расшалившуюся с занятий она пошла и с мамой заявила о домогательствах, заплатить ему было нечем в итоге 2 года строгого режима (прокуратура просила 7) Обвинение и приговор на одних показаниях яжематери и ее так и хочется сказать выродка.
13:10:17 04-10-2023
на Урале (11:13:38 04-10-2023) приговор суда на прошлой неделе ... тренер преподаватель выг... Там было два случая с разными воспитанницами вроде как.
11:56:32 04-10-2023
несколько лет назад у нас в школе девочка подросток хамила и обзывала учителя, та легонько шлепнула ей по губам, так тоже заяву писали. Для вас 3, 5 ребенок. а 8? а 10? а 14? так далеко можно уйти. Пошел в школу уже не малыш, понимать должен. А вот никто здесь не знает какой номер школы?
12:07:37 04-10-2023
Гость (11:56:32 04-10-2023) несколько лет назад у нас в школе девочка подросток хамила и... У меня для вас плохие новости - если вы сейчас "шлепнете по губам" взрослого человека - на вас тоже могут заяву накатать) Или вы всерьез считаете, что если "не ребенок", то можно лупить? Какая замечательная незамутненность...
12:27:45 04-10-2023
Гость (12:07:37 04-10-2023) У меня для вас плохие новости - если вы сейчас "шлепнете по ... а за хамство заяву накатать не нельзя или онижедети и им все можно,какие то двойные стандарты
12:34:47 04-10-2023
гость (12:27:45 04-10-2023) а за хамство заяву накатать не нельзя или онижедети и им все... А это здесь при чем? Мой комментарий был о том, что бить нельзя ни детей, ни взрослых. Ребенка, скорее всего, можно поставить на учет в ПДН. Но это долго, муторно и не нужно школе. Учитель пошел по "простому" пути и теперь будет закономерно огребать.
12:51:44 04-10-2023
Гость (12:34:47 04-10-2023) А это здесь при чем? Мой комментарий был о том, что бить нел... это не простой путь, бесправие по причине кому то все можно(дети),а кому то не чего нельзя(учителя),просто попробуйте пообжаться с учителем в неофициальной обстановке,много нового узнаете для себя
15:59:11 04-10-2023
гость (12:27:45 04-10-2023) а за хамство заяву накатать не нельзя или онижедети и им все... Если вам нахамили- назамите в ответ или продемонстрируете неуважение и безразличие к человеку, а мордобой это не метод. Хотя бы потому что , когда вы хаму нос сломаете, он свои травмы легко сможет зафиксировать и написать на вас заявление, а вот вы факт оскорбления - вряд ли
12:11:01 04-10-2023
Что бы я сделала на месте матери? Во первых , провела бы беседу с сыном. "Урок , он для того и урок, чтобы на нем учиться , а не баловаться. Учитель конечно не имел право тебя бить, но и ты был не прав. Прошу впредь помнить о дисциплине и в такие ситуации не попадать". Ну примерно в таком формате. Но при этом и с педагогом бы поговорила и корректно напомнила бы ему о недопустимости рукоприкладства. Можете закидать меня тапками и обозвать яжематерью.
14:15:48 04-10-2023
Гость (12:11:01 04-10-2023) Что бы я сделала на месте матери? Во первых , провела бы бес... У вас как раз правильная позиция, разобраться в возникшей ситуации, как вел себя ребенок на уроке, не мешал ли он другим детям и что предпринял учитель. Не вставая в позицию оправдания любого поведения своего ребенка, коим как раз и грешат яжемамки, потому что ответ у них на все один и тот же - онижедети. Я и еще несколько человек в нашем классе были освобождены от уроков физкультуры, но мы никогда не сидели на лавочке, а занимались облегченными физическими упражнениями или в мячик играли, почему учитель не дал какое нибудь задание ребенку или так уже не принято в школе.
12:21:50 04-10-2023
Зарплата маленькая. Сейчас начнут разбираться, здоровый мужик, назначат зарплату в 200 тысяч, чтобы порядок наводил в новых регионах. 200 тысяч это не зарплата учителя
17:04:50 04-10-2023
Гость (12:21:50 04-10-2023) Зарплата маленькая. Сейчас начнут разбираться, здоровый мужи... Маленькая зп - не повод быть быдлом
12:50:00 04-10-2023
200 тысяч это не зарплата учителя - да когда вы уже нажретесь, все вам мало
14:24:43 04-10-2023
по лицу бить нельзя никакого ученика - ни младого отрока ни постарше юношу. Ибо это унижает достоинство человека. Ученика следует выпороть лозой по рукам и спине если ему более 10 лет, младшего же поставить в угол коленями на горох на час Наказывать учеников нужно часто Что касаемо родителей. Тут вопрос к ним а не подучивают ли они отрока оскорблять учителя своего? А в лице учителя школу свою? А оскорбляя школу уж может они и государством нашим пренебрегают? А коли ездят за границу регулярно уж не злоумышляют ли они? В тайне. Тут особое разбирательство требуется кто такие, где родня их и какого происхождения
15:46:29 04-10-2023
Из-за подобных разборок и дискуссий скоро в школах совсем не останется мужчин(((Зачем эту грязь выносить на всеобщее обсуждение накануне Дня учителя? Поверьте, разберутся и окажется, что учитель просто нечаянно задел ребенка, когда хотел успокоить. Вы правда верите, что он прилюдно влепил пощечину ребенку?
16:29:00 04-10-2023
Была у меня ситуация. Дочь училась в первом классе. Одноклассник ее обозвал очень грубо , довел до слез. За что получил двойку по поведению. На следующий день бабушка этого мальчика пришла в школу разбираться с моей дочерью. Суть ее монолога сводилась к следующему: "Из-за того, что ты разревелась, моему Димочке двойку поставили. Да как ты смела ..." Ну и все в этом духе. И в завершении этой тирады бабуля влепила оплеуху моей дочке. Она об этой ситуации мне рассказала только через несколько месяцев. Прошло 20 лет , а Я до сих пор жалею, что не узнала об этом на следующий день.
16:35:25 04-10-2023
Гость (16:29:00 04-10-2023) Прошло 20 лет , а Я до сих пор жалею, что не узнала об этом на следующий день. сейчас и кости этой бабки в овраге сгнили бы уже))
17:16:54 04-10-2023
Гость (16:35:25 04-10-2023) сейчас и кости этой бабки в овраге сгнили бы уже))... Да нет. Я не сторонник мордобоя. А уж скандалить с пожилой женщиной это вообще за гранью.. Но неуместность рукоприкладства я бы смогла до нее донести. И сделала бы это вполне вежливо
16:53:49 04-10-2023
А еще розги можно на работе ввести. Не выполнил план - отлупили розгами. Опоздал на работу - получил по морде. Пропустил звонок от начальника - пинок под зад.
17:10:34 04-10-2023
Ввести не ввести но вот факт -из классической русской школы 18-19 века вышли - Достоевский, Толстой, Пушкин, Лермонтов и много еще кого великих. Так может столько великих получилось потому что правильно это - учеников розгами бить?