Пятилетний ребенок погиб в аварии в Алтайском крае

Следователи возбудили уголовное дело

15 июля 2024, 07:14, ИА Амител

Фото с места аварии / "Инцидент Барнаул"

В результате аварии на трассе в Алейском районе погиб пятилетний ребенок. Об этом рассказали в региональном СК.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека".

"По данным следствия, днем 14 июля водитель автомобиля Toyota RAV4, двигаясь со стороны Барнаула по направлению в Рубцовск, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с Nissan Teana", – рассказали в СК.

Пострадавшим оказывают медицинскую помощь.