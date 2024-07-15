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Пятилетний ребенок погиб в аварии в Алтайском крае

Следователи возбудили уголовное дело

15 июля 2024, 07:14, ИА Амител

Фото с места аварии / "Инцидент Барнаул"
Фото с места аварии / "Инцидент Барнаул"

В результате аварии на трассе в Алейском районе погиб пятилетний ребенок. Об этом рассказали в региональном СК.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека".

"По данным следствия, днем 14 июля водитель автомобиля Toyota RAV4, двигаясь со стороны Барнаула по направлению в Рубцовск, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с Nissan Teana", – рассказали в СК.

Пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

ДТП Алтайский край

Комментарии 3

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Гость

07:36:02 15-07-2024

Не надо торопиться, не надо быть самоуверенными, в ваших руках жизни близких людей (и посторонних людей) . Как людей ошибки других не учат?

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Гость

07:36:11 15-07-2024

Дурдом. Куда летят

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Гость

11:04:19 15-07-2024

Дороги делать надо 4 полосы с отбойником посередине ! Что бы не было выезда на встречную полосу ! Соболезную

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