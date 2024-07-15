Пятилетний ребенок погиб в аварии в Алтайском крае
Следователи возбудили уголовное дело
15 июля 2024, 07:14, ИА Амител
Фото с места аварии / "Инцидент Барнаул"
В результате аварии на трассе в Алейском районе погиб пятилетний ребенок. Об этом рассказали в региональном СК.
Следователи возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека".
"По данным следствия, днем 14 июля водитель автомобиля Toyota RAV4, двигаясь со стороны Барнаула по направлению в Рубцовск, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с Nissan Teana", – рассказали в СК.
Пострадавшим оказывают медицинскую помощь.
07:36:02 15-07-2024
Не надо торопиться, не надо быть самоуверенными, в ваших руках жизни близких людей (и посторонних людей) . Как людей ошибки других не учат?
07:36:11 15-07-2024
Дурдом. Куда летят
11:04:19 15-07-2024
Дороги делать надо 4 полосы с отбойником посередине ! Что бы не было выезда на встречную полосу ! Соболезную