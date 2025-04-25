Пятилетнюю девочку зажало дверьми автобуса в Бийске

Она получила травмы

25 апреля 2025, 22:23, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Бийске пятилетнюю девочку зажало дверьми автобуса, в результате чего она травмировалась. Следователи выясняют обстоятельства происшествия, сообщили в алтайском СК.

"Следственными органами СК России по Алтайскому краю устанавливаются обстоятельства травмирования ребенка в городе Бийске. Днем 25 апреля 2025 года в городе Бийске в автобусе зажало дверьми пятилетнюю девочку", – говорится в сообщении.

Следователи организовали доследственную проверку по признакам "оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".

Проверку также начала региональная прокуратура.

"По поручению Антона Германа проводится проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения при перевозке граждан, причин и условий, способствовавших происшествию", – сообщили в ведомстве.