Пятилетнюю девочку зажало дверьми автобуса в Бийске
Она получила травмы
25 апреля 2025, 22:23, ИА Амител
В Бийске пятилетнюю девочку зажало дверьми автобуса, в результате чего она травмировалась. Следователи выясняют обстоятельства происшествия, сообщили в алтайском СК.
"Следственными органами СК России по Алтайскому краю устанавливаются обстоятельства травмирования ребенка в городе Бийске. Днем 25 апреля 2025 года в городе Бийске в автобусе зажало дверьми пятилетнюю девочку", – говорится в сообщении.
Следователи организовали доследственную проверку по признакам "оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".
Проверку также начала региональная прокуратура.
"По поручению Антона Германа проводится проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения при перевозке граждан, причин и условий, способствовавших происшествию", – сообщили в ведомстве.
22:53:42 25-04-2025
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