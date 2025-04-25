В Барнауле маленькая девочка ушла из детского сада и выбежала на проезжую часть
Ситуацией заинтересовался алтайский Следком
25 апреля 2025, 20:30, ИА Амител
Следователи СКР по Алтайскому краю устанавливают обстоятельства самовольного ухода маленькой девочки из детского сада в Барнауле. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
"В соцмедиа опубликовано сообщение о том, что одетая в легкую одежду маленькая девочка находилась одна на проезжей части на улице Партизанской в городе Барнауле. По словам автора поста, ребенок ушел из частного детского сада, а воспитатель при этом не заметила ее исчезновения", – говорится в сообщении.
Вероятно, речь идет о посте в паблике "Инцидент Барнаул". В нем говорится, что девочка "бегала заплаканная, замерзшая" по улице Партизанской. Автор публикации утверждает, что вернул девочку в садик, а воспитательница даже не знала, что она сбежала.
Следователи начали доследственную проверку по признакам "оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".
00:43:05 26-04-2025
садики частные от 26 000 рублей, на минуточку. Берут непойми кого - без мед. справок, без гинеколога, и без образования. Буквально - с улицы!!!!
11:54:55 26-04-2025
Гость (00:43:05 26-04-2025) садики частные от 26 000 рублей, на минуточку. Берут непойми... а потом такие как ты орете куда охрана смотрела, и на охрану потом орете что вас не пускают к своим детям не предъявив паспорт.
к примеру некто пришел забрать петрова петра петровича, представившись его отцом, паспорт не показываете ссылаясь на законы и мол не обязан, а вот так отдай ребенка не пойми кому придет настоящий петров петр старший и начнется скандал.
00:45:54 26-04-2025
это какой садик?! Апельсин!? неужели...ужас какой, 21 000 р месяц платим, за что?!