В Барнауле маленькая девочка ушла из детского сада и выбежала на проезжую часть

Ситуацией заинтересовался алтайский Следком

25 апреля 2025, 20:30, ИА Амител

Девочка / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Следователи СКР по Алтайскому краю устанавливают обстоятельства самовольного ухода маленькой девочки из детского сада в Барнауле. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"В соцмедиа опубликовано сообщение о том, что одетая в легкую одежду маленькая девочка находилась одна на проезжей части на улице Партизанской в городе Барнауле. По словам автора поста, ребенок ушел из частного детского сада, а воспитатель при этом не заметила ее исчезновения", – говорится в сообщении.

Вероятно, речь идет о посте в паблике "Инцидент Барнаул". В нем говорится, что девочка "бегала заплаканная, замерзшая" по улице Партизанской. Автор публикации утверждает, что вернул девочку в садик, а воспитательница даже не знала, что она сбежала.

Следователи начали доследственную проверку по признакам "оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".