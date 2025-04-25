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В Барнауле маленькая девочка ушла из детского сада и выбежала на проезжую часть

Ситуацией заинтересовался алтайский Следком

25 апреля 2025, 20:30, ИА Амител

Девочка / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru
Девочка / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Следователи СКР по Алтайскому краю устанавливают обстоятельства самовольного ухода маленькой девочки из детского сада в Барнауле. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"В соцмедиа опубликовано сообщение о том, что одетая в легкую одежду маленькая девочка находилась одна на проезжей части на улице Партизанской в городе Барнауле. По словам автора поста, ребенок ушел из частного детского сада, а воспитатель при этом не заметила ее исчезновения", – говорится в сообщении.

Вероятно, речь идет о посте в паблике "Инцидент Барнаул". В нем говорится, что девочка "бегала заплаканная, замерзшая" по улице Партизанской. Автор публикации утверждает, что вернул девочку в садик, а воспитательница даже не знала, что она сбежала.

Следователи начали доследственную проверку по признакам "оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".

Барнаул Происшествия дети

Комментарии 3

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Гость

00:43:05 26-04-2025

садики частные от 26 000 рублей, на минуточку. Берут непойми кого - без мед. справок, без гинеколога, и без образования. Буквально - с улицы!!!!

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Коля

11:54:55 26-04-2025

Гость (00:43:05 26-04-2025) садики частные от 26 000 рублей, на минуточку. Берут непойми... а потом такие как ты орете куда охрана смотрела, и на охрану потом орете что вас не пускают к своим детям не предъявив паспорт.

к примеру некто пришел забрать петрова петра петровича, представившись его отцом, паспорт не показываете ссылаясь на законы и мол не обязан, а вот так отдай ребенка не пойми кому придет настоящий петров петр старший и начнется скандал.

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Гость

00:45:54 26-04-2025

это какой садик?! Апельсин!? неужели...ужас какой, 21 000 р месяц платим, за что?!

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